Tchad : suivi et évaluation du Plan d’action du ministère de l’Eau et de l’Energie

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a présidé ce mercredi 4 mars une réunion de suivi et d’évaluation du programme politique du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, consacrée aux secteurs stratégiques de l’eau et de l’énergie.



Cette séance de travail s’inscrit dans la dynamique de redevabilité et de performance impulsée par le chef du gouvernement, visant à mesurer concrètement l’état d’avancement des engagements gouvernementaux. Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalet Kanabé Marcellin, a présenté un taux global d’exécution de 63,5 % dans le secteur de l’eau.



Les réalisations enregistrées comprennent notamment, la construction de 342 châteaux et mini-châteaux d’eau ; la réhabilitation de 90 infrastructures hydrauliques ; la réalisation de 1 823 forages équipés de pompes à motricité humaine ; le renforcement de l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs provinces, dont le Ouaddaï, le Moyen-Chari, les deux Logone, le Kanem, le Batha, le Borkou, le Salamat et le Mandoul.



Dans le secteur énergétique, la capacité nationale de production atteint désormais 300,5 mégawatts, traduisant une progression significative. Les actions engagées portent sur : la réhabilitation de centrales électriques existantes ; l’électrification de 131 centres de santé et 105 établissements scolaires ; le déploiement de kits solaires dans plusieurs localités ; la construction de mini-centrales ; le renforcement de l’interconnexion énergétique avec le Cameroun.



Le ministre a également exposé les priorités à court et moyen termes, notamment la construction de puits pastoraux, l’extension des infrastructures hydrauliques et énergétiques, ainsi que la réalisation de barrages structurants. Le Premier ministre a salué les avancées enregistrées tout en exigeant une accélération des projets à fort impact social.



Il a instruit le département concerné pour renforcer la planification, le suivi des indicateurs de performance et la coordination intersectorielle afin de garantir un accès durable à l’eau et à l’électricité pour les populations. Ont pris part à cette réunion la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, des membres du cabinet du Premier ministre ainsi que l’équipe technique du ministère.