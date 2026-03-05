Tchad : recel d'ordinateurs à N'Djamena, les prévenus écopent de 16 mois de prison

Le tribunal de grande instance de N'Djamena a jugé, le jeudi 05 mars 2026, deux prévenus en détention provisoire à la maison d'arrêt de Klessoum. Les deux hommes comparaissaient pour des faits de recel portant sur des ordinateurs volés.



À la barre, ils ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Toutefois, devant les juges d'instruction, les prévenus, qui se sont présentés comme des étrangers, ont déclaré ignorer que les objets retrouvés dans leur boutique étaient des biens volés.



Selon leurs dires, ces ordinateurs auraient été déposés par des voleurs à leur insu. Interpellés par les forces de l'ordre, ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue sur le champ par la présidente de la Cour.



Les deux hommes ont été condamnés chacun à une peine de 16 mois d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende de 200 000 francs CFA à verser au Trésor public.