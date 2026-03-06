Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rencontre la société civile


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 6 Mars 2026



Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rencontre la société civile
Dans le cadre de sa série de prises de contact, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Issaka Koty Yakoub, a rencontré ce vendredi les responsables des organisations de la société civile, de la Plateforme des jeunes et des femmes, ainsi que les syndicats des transporteurs et des chauffeurs.

La rencontre s’est tenue en présence de la secrétaire de séance du Conseil provincial du Kanem, représentant le président du Conseil provincial. Le général Issaka Koty Yakoub « a remercié les responsables pour avoir répondu à son invitation. Il a rappelé que l’objectif de cette rencontre est essentiel pour le bien-être de la population, notamment en matière de sécurité des personnes et de leurs biens ».

Les différents responsables « ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, parmi lesquelles le manque de transparence des ONG dans le recrutement et le financement des crédits agricoles des groupements par les ONG, l’arrêt des chantiers, ainsi que le refus de louer les véhicules de la localité par certaines ONG ».

Après avoir écouté attentivement les différentes interventions, le délégué général « a pris acte de toutes les préoccupations exprimées. Il a ensuite invité les responsables à accompagner les autorités dans le développement de la province. Il a exhorté les représentants des transporteurs et des chauffeurs à améliorer la qualité du service offert aux voyageurs et les a appelés à mieux s’organiser afin de contribuer au bien-être de la population ».


