Tchad : au Mandoul, le Conseil provincial adopte son budget de l'exercice 2026

Après quatre jours d'intenses travaux de la session budgétaire pour l'exercice 2026, les conseillers provinciaux ont à l'unisson élaboré et adopté un budget équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 858.071.199 FCFA.



Contre une prévision de 493.000.000 FCFA en 2025, soit une augmentation de 365.071.199 FCFA, cela pour orienter les actions de développement de la province du Mandoul. Ces ressources publiques sont orientées vers les axes prioritaires tels que : l’éducation, la santé, le développement des infrastructures, l'agriculture, la promotion de l'entrepreneuriat local et l’amélioration des conditions de vie des populations.



Dans un contexte où les contraintes financières, les attentes sociales sont croissantes, l'impératif pour les conseillers provinciaux doit être la bonne gouvernance et la transparence, pour l'intérêt général de la population du Mandoul. Les conseillers provinciaux se doivent de se focaliser sur la gouvernance de proximité, responsable et axée sur le résultat.