Journalisme et IA : des femmes journalistes tchadiennes formées à la vérification et à la lutte contre les deepfakes

Organisée du 5 au 7 mars 2026 à la Maison de la Presse du Tchad, la formation intitulée « Femmes des médias à l’ère de l’IA générative : vérification, deepfakes et journalisme responsable » s’est achevée dans une atmosphère de satisfaction générale, tant du côté des organisateurs que des participantes.



Le formateur M. Memtimgar Djimtahadoum a souligné qu’il s’agit de la première formation dédiée à l’intelligence artificielle destinée aux femmes journalistes. Durant ces trois jours, les participantes ont découvert des techniques devenues incontournables dans le monde des médias, notamment la compréhension des deepfakes, les méthodes de vérification de l’information sur internet à l’aide d’outils d’intelligence artificielle, ainsi que l’intégration de ces technologies dans leurs activités professionnelles quotidiennes.



Il a précisé que les participantes repartent avec des résultats concrets et des compétences nouvelles, leur permettant d’utiliser l’IA dans leurs rédactions respectives et de renforcer la fiabilité de l’information.



Le formateur a également adressé ses remerciements à la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) pour avoir rendu possible l’organisation de cette formation.



De son côté, la présidente de la HAMA, Mme Halimé Assadya Ali Brahim, a exprimé sa satisfaction face à l’engagement des participantes. Elle a salué leur assiduité, leur ponctualité et leur forte implication tout au long de la formation.



Elle les a encouragées à mettre en pratique les connaissances acquises afin de contribuer à un journalisme plus responsable et adapté aux défis de l’ère numérique.