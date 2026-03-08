Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Journalisme et IA : des femmes journalistes tchadiennes formées à la vérification et à la lutte contre les deepfakes


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 8 Mars 2026


Après trois jours de formation consacrés à l’intelligence artificielle générative, à la vérification de l’information et à la lutte contre les deepfakes, les femmes journalistes participantes repartent avec de nouvelles compétences pour intégrer l’IA dans leur pratique quotidienne et promouvoir un journalisme responsable.


Journalisme et IA : des femmes journalistes tchadiennes formées à la vérification et à la lutte contre les deepfakes
Organisée du 5 au 7 mars 2026 à la Maison de la Presse du Tchad, la formation intitulée « Femmes des médias à l’ère de l’IA générative : vérification, deepfakes et journalisme responsable » s’est achevée dans une atmosphère de satisfaction générale, tant du côté des organisateurs que des participantes.

Le formateur M. Memtimgar Djimtahadoum a souligné qu’il s’agit de la première formation dédiée à l’intelligence artificielle destinée aux femmes journalistes. Durant ces trois jours, les participantes ont découvert des techniques devenues incontournables dans le monde des médias, notamment la compréhension des deepfakes, les méthodes de vérification de l’information sur internet à l’aide d’outils d’intelligence artificielle, ainsi que l’intégration de ces technologies dans leurs activités professionnelles quotidiennes.

Il a précisé que les participantes repartent avec des résultats concrets et des compétences nouvelles, leur permettant d’utiliser l’IA dans leurs rédactions respectives et de renforcer la fiabilité de l’information.

Le formateur a également adressé ses remerciements à la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) pour avoir rendu possible l’organisation de cette formation.

De son côté, la présidente de la HAMA, Mme Halimé Assadya Ali Brahim, a exprimé sa satisfaction face à l’engagement des participantes. Elle a salué leur assiduité, leur ponctualité et leur forte implication tout au long de la formation.

Elle les a encouragées à mettre en pratique les connaissances acquises afin de contribuer à un journalisme plus responsable et adapté aux défis de l’ère numérique.

Journalisme et IA : des femmes journalistes tchadiennes formées à la vérification et à la lutte contre les deepfakes
Prenant la parole au nom des participantes, Mme Soliri Charlotte a exprimé la profonde gratitude des bénéficiaires de la formation.

Elle a notamment remercié :
  • la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) pour cette initiative louable et pour son engagement constant en faveur d’un journalisme professionnel et responsable au service de l’intérêt public ;
  • les formateurs, pour leur disponibilité, la pertinence et la qualité des enseignements, ainsi que pour les outils pratiques partagés permettant de renforcer durablement la capacité des journalistes à utiliser l’intelligence artificielle et à vérifier l’information afin de lutter contre la désinformation.
À l’issue de la formation, les participantes ont également pris plusieurs engagements, notamment :
  • appliquer strictement les principes d’éthique et de déontologie professionnelle, en privilégiant la vérification des faits avant toute publication ou diffusion ;
  • participer activement à des formations continues afin de renforcer leurs compétences, notamment dans l’utilisation de l’intelligence artificielle, le fact-checking et la lutte contre la désinformation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/03/2026

Tchad : détournement de matériaux de construction, un prévenu comparaît devant le tribunal

Tchad : détournement de matériaux de construction, un prévenu comparaît devant le tribunal

Tchad : recel d'ordinateurs à N'Djamena, les prévenus écopent de 16 mois de prison Tchad : recel d'ordinateurs à N'Djamena, les prévenus écopent de 16 mois de prison 06/03/2026

Populaires

Tchad : un conflit autour d’un puits d’eau fait cinq morts à Seta au Chari-Baguirmi

07/03/2026

Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena

07/03/2026

N'Djamena : Relax Auto École offre une "Bourse Ramadan Kareem" de formation en conduite à 50 moto-taximen

07/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter