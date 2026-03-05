Tchad : détournement de matériaux de construction, un prévenu comparaît devant le tribunal

Un homme placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Klessoum a comparu, le jeudi 5 mars 2026, devant le tribunal de grande instance de N’Djamena. Poursuivi pour abus de confiance, il est au cœur d’un litige qui l’oppose à des villageois souhaitant rénover leur mosquée.



Soudeur de métier, le prévenu avait été sollicité par les habitants pour réparer la porte et les fenêtres de leur lieu de culte. Pour mener à bien ces travaux, les villageois avaient fait l’acquisition de contreplaqués dans une quincaillerie locale. L’artisan devait récupérer ce matériel et l’acheminer sur le chantier.



Mais selon la partie civile, il aurait plutôt détourné les planches à son profit, sans jamais les livrer. À la barre, le prévenu a reconnu les faits, mais uniquement en partie, et a fermement contesté toute accusation de vol. « Je n’ai pas volé les contreplaqués. La porte et les fenêtres sont chez moi. J’ai été arrêté alors que je venais tout juste de commencer à travailler dessus », s’est-il défendu.



L’audience a connu un rebondissement lorsqu’un magistrat s’est présenté à la barre, affirmant avoir été commis d’office pour assurer la défense du prévenu. Ce dernier a déclaré ne pas avoir été informé de cette désignation, bien qu’un membre de sa famille, présent dans la salle, ait confirmé qu’il s’agissait bien de son avocat.



Face à cette situation, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire au jeudi 12 mars prochain, afin de garantir les droits de la défense et de permettre à l’avocat de prendre connaissance du dossier dans des conditions régulières.