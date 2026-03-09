Alwihda Info
TCHAD

Tchad : une mission conjointe de la CPI et la CASCIDHO rencontre les victimes du conflit centrafricain


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 9 Mars 2026


​À la suite du verdict rendu le 24 février 2025 par la Cour pénale internationale (CPI) en faveur des victimes du conflit en République centrafricaine (RCA), une mission conjointe de la CPI et de la Coordination des associations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme (CASCIDHO) séjourne depuis quelques jours dans la province du Moyen-Chari, au Tchad.


Le président national de la CASCIDHO, Mahamat Dingamdjibaye, a fait une déclaration ce 8 mars 2026 à Sarh, chef-lieu de la province, afin d’informer l’opinion nationale et internationale de l’évolution de la procédure concernant les réfugiés centrafricains et les retournés tchadiens victimes de ce conflit.

Selon lui, après la décision favorable rendue par la Cour pénale internationale, une mission conjointe composée d’avocats de la CPI et de responsables de la CASCIDHO a été déployée dans plusieurs camps de réfugiés, notamment Maingama, Belom, Sido-Tchad et Moussoumba, afin de rencontrer les victimes et recueillir leurs attentes dans le cadre de la procédure de réparation.

« Après le verdict, la Cour pénale internationale, en collaboration avec la CASCIDHO, a dépêché une mission d’avocats pour échanger directement avec les victimes », a expliqué Mahamat Dingamdjibaye.

Ces rencontres ont permis aux avocats de la CPI d’expliquer aux victimes le déroulement du procès et les raisons du verdict rendu en leur faveur.

« Les échanges ont été très positifs. Les avocats ont expliqué aux victimes comment le procès s’est déroulé et comment la décision a été obtenue. Ils ont également écouté les victimes afin de connaître leurs attentes en matière de réparations. Les avocats ont pris bonne note de leurs préoccupations et se sont dits satisfaits des discussions », a affirmé le président de la CASCIDHO.

Pour conclure, Mahamat Dingamdjibaye a indiqué que les conclusions de cette mission seront transmises aux juges de la CPI, afin d’orienter la suite de la procédure. Il a également salué le soutien des autorités tchadiennes, qui ont facilité la réalisation de cette mission.

Il a enfin appelé les victimes à faire preuve de patience, rappelant que les procédures devant la Cour pénale internationale sont souvent longues.

« La CPI travaille avec beaucoup de rigueur et les procédures prennent du temps. Il a fallu près de cinq ans pour arriver au verdict. Désormais, une nouvelle étape commence avec les réparations. Cela peut prendre encore du temps, mais nous restons confiants que justice sera rendue aux victimes », a-t-il conclu.


