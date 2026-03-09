Alwihda Info
TCHAD

Tchad : À Sarh, les femmes de la BEAC solidaires des détenues à l’occasion du 8 mars


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 9 Mars 2026


​À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, les femmes de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) de Sarh ont posé un acte de solidarité en faveur des détenues de la maison d’arrêt de la ville.


Le dimanche 8 mars 2026, elles se sont rendues à la maison d’arrêt de Sarh pour apporter leur soutien à leurs sœurs incarcérées. Pour marquer cette journée spéciale, elles ont offert plusieurs dons composés de vivres et de produits de première nécessité. Parmi ces dons figuraient des sacs de riz, des sacs de sucre, des bidons d’huile, des cartons de savon ainsi que des tourteaux.

Les femmes détenues ont exprimé leur joie et leur reconnaissance pour ce geste de solidarité qu’elles ont vivement apprécié.

Prenant la parole au nom du comité des femmes de la BEAC, la vice-présidente, Mme Ruth Djimramgaye, a encouragé les détenues à garder courage malgré les difficultés. Elle les a invitées à conserver l’espoir et à se confier à Dieu, tout en leur rappelant qu’elles restent des femmes à part entière et qu’elles ont leur place dans la société.

De son côté, le directeur de l’administration pénitentiaire de Sarh, Ayang Faygamla, a salué cette initiative des femmes de la BEAC. Il les a remerciées pour ce geste de solidarité envers les détenues qui ne peuvent pas célébrer pleinement la Journée internationale des droits des femmes.

Après cette visite, les femmes de la BEAC de Sarh se sont retrouvées pour partager un repas convivial. À cette occasion, la présidente du comité d’organisation, Mme Doungouss Félicité, a brièvement rappelé l’importance de la journée du 8 mars, une date marquée par les luttes des femmes pour la reconnaissance de leurs droits.

Pour conclure, elle a exhorté ses collègues à être des femmes travailleuses, disciplinées et engagées dans le développement de la société. Elle a également dénoncé les agressions et les meurtres récemment enregistrés dans la ville de Sarh contre les femmes, appelant à ce que justice soit faite.


