TCHAD

Tchad : La HAMA met en demeure "Réalités Info" pour manquements déontologiques


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 27 Janvier 2026


N’Djaména – La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) du Tchad a rendu publique une décision mettant en demeure le journal en ligne « Réalités Info » pour violation des règles d’éthique et de déontologie journalistique.


Dans sa décision N°004/HAMA/SG/2026, datée du 27 janvier 2026, l’autorité de régulation des médias reproche au journal d’avoir publié, à plusieurs reprises, des articles « approximatifs et non étayés » concernant la gestion de la Commune de N’Djaména et de son maire. La HAMA estime que ces publications ont porté atteinte à l’image de l’institution municipale.

L’enquête menée par la HAMA a relevé plusieurs manquements graves. D’une part, le directeur de publication de « Réalités Info », M. ZEBKALBE Fakane, ne disposerait pas de la carte d’identité professionnelle de journaliste, une condition pourtant requise par la réglementation tchadienne.

D’autre part, et c’est le principal grief, la HAMA a jugé que le journal avait failli à son obligation d’« équilibre dans le traitement de l’information ». Selon l’autorité, « Réalités Info » a diffusé des accusations sans les vérifier, sans recouper ses sources et surtout, sans solliciter au préalable la version officielle de la mairie mise en cause. Cette pratique constitue, selon la décision, une violation de l’article 2 du Code d’Éthique et de Déontologie du Journaliste Tchadien, qui exige de rapporter les versions de toutes les parties impliquées.

Lors de son audition, le directeur de publication a reconnu l’absence d’équilibre dans ses articles, affirmant que l’intention n’était pas de nuire mais d’informer sur la gestion municipale. La mairie a, quant à elle, laissé entendre que ces publications pourraient être liées au refus d’une proposition de partenariat faite par le journal.

Sur la base de ces éléments, le Collège des Conseillers de la HAMA, réuni en conseil extraordinaire, a décidé de prendre des mesures « pour prévenir les abus de l’exercice de la liberté de la presse et protéger le droit du public à une information juste, équilibrée et vérifiée ».

La décision comporte trois articles principaux :
  • Une mise en demeure officielle du journal « Réalités Info » pour « traitement déséquilibré de l’information ».
  • Une injonction adressée à son directeur de publication de se conformer aux règles déontologiques et d’obtenir sa carte de journaliste professionnel « dans un meilleur délai ».
  • La publication et la notification de cette sanction.


