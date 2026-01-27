Alwihda Info
TCHAD

Tchad : deux militaires incarcérés à Klessoum après un jugement à Doba


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 27 Janvier 2026



La compétence du parquet de N’Djamena est au cœur d’une polémique. Ce mardi 27 janvier, le tribunal de grande instance de N’Djamena a été le théâtre du procès de deux militaires. Reconnus coupables d’un délit commis à Doba, ils ont été arrêtés, jugés sur place, puis transférés à la maison d’arrêt de Klessoum pour y purger leur peine.

Le transfert a été effectué par l’Agence nationale de sécurité (ANS). Le ministère public a toutefois soulevé une question de compétence, estimant que le parquet de N’Djamena n’était pas habilité à traiter ce dossier. Le procureur a affirmé que, par la suite, ces deux prévenus seront maintenus en détention dans la prison de Klessoum.

L’avocate commise à leur défense conteste fermement la position du procureur. Elle affirme que si le parquet de N’Djamena se déclare incompétent dans cette affaire, ses deux clients devraient être immédiatement remis en liberté. Elle dénonce un maintien en détention illégal au regard des règles de compétence juridictionnelle.


