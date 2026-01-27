









TCHAD Tchad : le président de l’ONG ADEO Hissein Wordougou Djimet n’est plus

Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 27 Janvier 2026





Le président de l’ONG Action pour le Développement, l’Encadrement et l’Orientation ADEO (ADEO), Hissein Wordougou Djimet s’est éteint, ce mardi 27 janvier 2026, 13 heures, à l’Hôpital Général de Reference Nationale (HGRN), où il a été admis hier, suite à la dégradation de son état de santé. Il souffrait de diabète depuis pratiquement plusieurs années.



Il sera enterré au cimetière de Lamadji après la prière de 15 heures 30 au Markasse de Diguel. Il a largement contribué à travers son ONG ADEO au renforcement et au développement des activités socio-éducatives et sanitaire et à la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans la partie septentrionale du Tchad.



Le 30 septembre 2024, le président de l’ONG ADEO Hissein Wordougou Djimet avait également volé au secours des personnes qui ont été sérieusement affectées par les récentes inondations dans la province du Tibesti. Il a pu mobiliser son équipe pour apporter une assistance vitale aux familles sinistrées. Son comité avait officiellement remis des tentes bédouines, des couvertures, des vêtements secs et des kits alimentaires aux responsables administratifs de la province du Tibesti.



Cette aide a permis d’atteindre une panoplie de familles en détresse pour garantir leur dignité et leur bien-être dans cette période difficile. En avril 2023, dans le cadre de ses activités éducatives, le président de l’ONG Action pour le Développement, l’Encadrement et l’Orientation ADEO (ADEO), Hissein Wordougou Djimet, a gracieusement offert plus 300 des bourses d'études supérieures au profit des jeunes bacheliers dans deux universités turques, à savoir l'université d'Ardahan et l'université KAFKAS de Kars.



Ces bourses d'études supérieures ont permis aux bénéficiaires de s'inscrire et poursuivre leur étude dans le domaine de leur choix dans les universités citées ci-dessus. Suite à la sollicitation de l'ONG ADEO auprès des hautes autorités, notamment le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno avait pris en charge le transport des étudiants.



En février 2023, les membres de l'ONG ADEO (Action pour le Développement, l'Encadrement et l'Orientation), conduite par son président Hissein Wordougou Djimet, ont effectué le déplacement à la représentation diplomatique de Turquie au Tchad pour présenter leurs condoléances à l'ambassadeur Kemal Kaygisiz. Ils avaient apporté une assistance de sept millions de FCFA pour secourir la Turquie après le séisme que ce pays a connu.



En septembre 2021, son ONG ADEO, en collaboration avec l'Office Nationale de Sécurité Alimentaire (ONASA) avait offert, à Wadi-Doum, des vivres et non vivres aux populations sinistrés des intempéries de cette localité comprenant entre autres des sacs de sucre, des sacs de sorgho, des bidons d'huile, des nattes, des couvertures et des bâches. Hissein Wardougou Djimet était bien plus qu’un acteur de la société civile.



Patriote engagé, il a été un militant engagé, notamment dans le domaine du développement rural. Par sa voix, sa conviction et son engagement de terrain, il a porté haut les aspirations du monde rural tchadien et œuvré sans relâche pour un dialogue constructif entre les institutions et les communautés dans le septentrion tchadien. Il quitte la scène à l’âge de 54 ans en laissant derrière lui plusieurs enfants.



Sa disparition est une grande perte pour le Tchad, pour la société civile, et pour tous ceux et celles qui croient en un développement ancré dans les réalités locales. Que Dieu l’accueille dans son vaste paradis.





