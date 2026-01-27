Tchad : transport, le poisson fumé exposé à la poussière et aux mouches

Dans les rues de la capitale tchadienne, les poissons fumés sont déplacés d’un marché à l’autre à l’air libre, souvent sur des charrettes ou à même le sol. Les produits sont ainsi exposés à la poussière, aux mouches et à d’autres contaminants, sans aucune protection.



Malgré le risque sanitaire évident, les autorités communales semblent peu attentives à ces pratiques. L’absence de contrôle et de réglementation permet aux vendeurs de continuer ce transport à haut risque pour la santé publique.



Quand la négligence menace la population

Les consommateurs sont les premières victimes de cette situation. Infections alimentaires, intoxications et autres maladies liées à une mauvaise manipulation du poisson fumé, sont autant de dangers qui pourraient être évités avec des mesures simples d’hygiène et de sécurité alimentaire.



Des solutions existent : emballages adaptés, camions frigorifiques, inspections régulières. Mais sans une volonté politique forte, le poisson fumé continuera de voyager à l’air libre, au risque de devenir un danger invisible pour la population.