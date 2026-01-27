Tchad/Etats-Unis : l’éradication du terrorisme, au cœur des discussions

Ce mardi 27 janvier 2026, Mme Fatimé Aldjineh Garfa, ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, a accordé une audience à une délégation du Congrès américain conduite par le député Dr. Ronny L. Jackson.



Les échanges ont essentiellement porté sur la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et sur les enjeux sécuritaires dans l’ensemble de la sous-région sahélienne. Au cours de cette rencontre, le député Dr. Ronny L. Jackson a salué l’engagement et les efforts constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme.



Il a souligné le rôle stratégique que joue le pays dans la stabilisation de la région. Le député a affirmé la volonté des États-Unis de travailler en étroite collaboration avec le Tchad, insistant sur la nécessité d’une conjonction d’efforts pour éradiquer durablement le terrorisme dans le Sahel.



De son côté, Mme la ministre déléguée s’est félicitée de l’excellence des relations de coopération entre le Tchad et les États-Unis. Elle a rappelé que, malgré les avancées, le terrorisme n’est pas totalement éradiqué et que les menaces demeurent particulièrement dans la zone du lac Tchad.



Elle a plaidé pour une approche globale combinant sécurité et développement, avant d’évoquer la question de la levée de la restriction de visa imposée aux ressortissants tchadiens. À ce titre, elle a sollicité l’appui du député afin qu’il porte la voix du Tchad auprès du Congrès américain.