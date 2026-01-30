Alwihda Info
INTERNATIONAL

Niger : Washington ordonne l'évacuation partielle de son personnel


Alwihda Info | Par - 31 Janvier 2026


Le Département d'État a franchi un palier critique en ordonnant le départ des employés non essentiels et de leurs familles. Cette décision isole davantage le Niger sur le plan diplomatique et souligne l'impuissance des services consulaires américains en dehors du périmètre restreint de Niamey.


:

  Le 30 janvier 2026, le Département d'État des États-Unis a ordonné le départ des employés gouvernementaux non essentiels et de leurs familles du Niger en raison de risques pour la sécurité. Le gouvernement américain ne peut garantir aucun service, ni de routine ni d’urgence, aux citoyens américains en dehors de Niamey.

 

Conseils de Voyage

 
  • Interdiction de Voyage : Il est fortement déconseillé de se rendre au Niger pour quelque raison que ce soit, en raison du crime, de l'agitation, du terrorisme, de problèmes de santé et de risques d'enlèvement.
  • État d'Urgence : Un état d'urgence et des restrictions de mouvement sont en vigueur dans de nombreuses régions du Niger. Les autorités nigériennes exigent des escortes militaires pour tout déplacement de ressortissants étrangers hors de Niamey, y compris pour le personnel gouvernemental américain.



Restrictions de Voyage pour les Employés du Gouvernement Américain


Les employés du gouvernement américain travaillant au Niger doivent :
  • Voyager en véhicules blindés pour tous les déplacements.
  • Respecter un couvre-feu obligatoire.
  • Les restaurants et marchés en plein air sont interdits d'accès pour eux.
Les citoyens américains au Niger sont également conseillés de prendre les mêmes précautions.




Risques de Terrorisme

 
  • Il existe un risque de violence terroriste, y compris des attaques terroristes et d'autres activités au Niger. Les terroristes continuent de planifier des attaques et utilisent l'enlèvement contre rançon comme un modèle économique.
  • Les groupes cibles peuvent inclure des populations vulnérables et des intérêts américains. Les récentes attaques et enlèvements ont eu lieu dans :
    • Niamey
    • La région frontalière malienne (Région de Tillabéri, Zone des Trois Frontières)
    • La Région de Diffa (Bassin du Lac Tchad)
    • Le nord d'Agadez
    • Le corridor frontalier sud le long du pipeline pétrolier Niger-Bénin



Criminalité et Agitation

 
  • Les crimes violents peuvent se produire à tout moment, incluant des vols à main armée et des cambriolages.
  • Des manifestations peuvent avoir lieu en réponse à des problèmes politiques ou économiques, et peuvent survenir à l'occasion de jours fériés ou d'événements majeurs. Les manifestations sont imprévisibles et le gouvernement nigérien limite ou n'autorise pas les grands rassemblements, augmentant la présence de la sécurité autour des manifestations prévues.

Cette alerte souligne la gravité de la situation de sécurité au Niger et rappelle aux citoyens américains la nécessité de rester prudents et informés.





 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


