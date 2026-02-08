Tchad : au Mayo-Kebbi Ouest, le Conseil provincial adopte un budget de plus de 1,59 milliard FCFA pour 2026

Après vingt-et-un jours de travaux intensifs, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a clôturé, samedi dernier, sa première session budgétaire de l’exercice 2026 par l’adoption à l’unanimité du budget primitif de l’année à venir. Au total, les dix-huit conseillers provinciaux ont examiné avec rigueur le projet de budget soumis à leur appréciation.



À l’issue des débats, le budget a été amendé puis adopté, pour un montant global arrêté à 1 milliard 591 millions 568 448 francs CFA. Cette enveloppe comprend aussi bien la subvention de l’État que les recettes propres du Conseil provincial. Comparé à l’exercice 2025, ce budget connaît une légère hausse, traduisant la volonté des élus locaux d’inscrire durablement la province dans une dynamique de développement progressif et structuré.



Représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, le préfet du département de Mayo-Dallah, Barka Abgoumsou, a salué la bonne organisation et la qualité des travaux ayant marqué cette session budgétaire. Pour lui, la clôture de ces assises constitue une étape décisive, ouvrant la voie à un engagement concret dans le processus de développement socioéconomique de la province.



De son côté, le président du Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest, Dr Keumaye Ignegonba, s’est réjoui du climat de concertation et du sérieux qui ont caractérisé les échanges. Il a indiqué que cette session a permis d’examiner en profondeur le budget de l’année 2026, qu’il qualifie de tournant majeur pour le décollage du développement de la province.



Selon le président du Conseil provincial, les résultats obtenus sont satisfaisants et les ressources mobilisées devront être traduites en actions concrètes au bénéfice des populations. Les secteurs prioritaires retenus concernent notamment la santé, l’éducation, l’agriculture, ainsi que d’autres domaines essentiels au bien-être des habitants du Mayo-Kebbi Ouest.



Profitant de l’occasion, Dr Keumaye Ignegonba a lancé un appel à l’ensemble des conseillers provinciaux, les invitant à dépasser les querelles internes, à renforcer la cohésion et à capitaliser tous les atouts disponibles afin d’assurer une gestion efficace, transparente et responsable du budget adopté, dans l’intérêt exclusif des populations.



Avec la clôture de cette première session budgétaire de l’exercice 2026, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest entre désormais dans la phase de mise en œuvre, avec l’espoir que les décisions prises se traduiront par une amélioration tangible des conditions de vie des citoyens.