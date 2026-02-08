Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Mayo-Kebbi Ouest, le Conseil provincial adopte un budget de plus de 1,59 milliard FCFA pour 2026


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 9 Février 2026



Tchad : au Mayo-Kebbi Ouest, le Conseil provincial adopte un budget de plus de 1,59 milliard FCFA pour 2026
Après vingt-et-un jours de travaux intensifs, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a clôturé, samedi dernier, sa première session budgétaire de l’exercice 2026 par l’adoption à l’unanimité du budget primitif de l’année à venir. Au total, les dix-huit conseillers provinciaux ont examiné avec rigueur le projet de budget soumis à leur appréciation.

À l’issue des débats, le budget a été amendé puis adopté, pour un montant global arrêté à 1 milliard 591 millions 568 448 francs CFA. Cette enveloppe comprend aussi bien la subvention de l’État que les recettes propres du Conseil provincial. Comparé à l’exercice 2025, ce budget connaît une légère hausse, traduisant la volonté des élus locaux d’inscrire durablement la province dans une dynamique de développement progressif et structuré.

Représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, le préfet du département de Mayo-Dallah, Barka Abgoumsou, a salué la bonne organisation et la qualité des travaux ayant marqué cette session budgétaire. Pour lui, la clôture de ces assises constitue une étape décisive, ouvrant la voie à un engagement concret dans le processus de développement socioéconomique de la province.

De son côté, le président du Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest, Dr Keumaye Ignegonba, s’est réjoui du climat de concertation et du sérieux qui ont caractérisé les échanges. Il a indiqué que cette session a permis d’examiner en profondeur le budget de l’année 2026, qu’il qualifie de tournant majeur pour le décollage du développement de la province.

Selon le président du Conseil provincial, les résultats obtenus sont satisfaisants et les ressources mobilisées devront être traduites en actions concrètes au bénéfice des populations.  Les secteurs prioritaires retenus concernent notamment la santé, l’éducation, l’agriculture, ainsi que d’autres domaines essentiels au bien-être des habitants du Mayo-Kebbi Ouest.

Profitant de l’occasion, Dr Keumaye Ignegonba a lancé un appel à l’ensemble des conseillers provinciaux, les invitant à dépasser les querelles internes, à renforcer la cohésion et à capitaliser tous les atouts disponibles afin d’assurer une gestion efficace, transparente et responsable du budget adopté, dans l’intérêt exclusif des populations.

Avec la clôture de cette première session budgétaire de l’exercice 2026, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest entre désormais dans la phase de mise en œuvre, avec l’espoir que les décisions prises se traduiront par une amélioration tangible des conditions de vie des citoyens.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/02/2026

Baccalauréat 2026 : Programme d'enrôlement biométrique à N'Djamena

Baccalauréat 2026 : Programme d'enrôlement biométrique à N'Djamena

Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits 09/02/2026

Populaires

Baccalauréat 2026 : Programme d'enrôlement biométrique à N'Djamena

09/02/2026

Industrie gazière : coup d’envoi du chargement de la première cargaison Nguya FLNG au Congo

09/02/2026

Restauration de l'ordre à Abéché : L'État reprend ses droits

09/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter