Tchad : atelier de sensibilisation et de plaidoyer sur les enjeux environnementaux et sociaux à Laï

Le projet d’appui à la transformation numérique organise depuis le lundi 09 février 2026 à Laï, un atelier de sensibilisation et de plaidoyer sur les enjeux environnementaux et sociaux du projet, à l’intention des parties prenantes de la province de la Tandjilé.



Cet atelier vise à renforcer la compréhension et l’appropriation des enjeux environnementaux et sociaux du projet par l’ensemble des acteurs concernés, afin de prévenir et atténuer les risques potentiels liés aux micro-projets numériques qui seront mis en œuvre dans le cadre de cette initiative.



Selon le chef de mission du projet, Seïbou Siri, cette phase permettra la réalisation de plusieurs activités, notamment le présent atelier, ainsi qu’une campagne de sensibilisation de masse à travers divers canaux de communication. Ces actions contribueront à une meilleure appropriation des enjeux environnementaux et sociaux par les communautés bénéficiaires.



Procédant à l’ouverture officielle de l’atelier, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Alhadj Abdoulaye Boulama, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province, a rappelé que le gouvernement du Tchad, avec l’appui de ses partenaires et sous l’impulsion du Maréchal Idriss Deby Itno, a fait du numérique une priorité nationale.



Il a, à cet effet, exhorté les participants à des échanges francs et constructifs, en vue de prévenir les impacts négatifs du projet sur les communautés. Financé par la Banque mondiale, le Projet d’appui à la transformation numérique au Tchad constitue un levier stratégique pour la digitalisation de l’administration et l’amélioration de l’accès à l’internet, notamment dans les zones reculées du pays.