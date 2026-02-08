Projet METRO PARC à Kileb-mat : L'exigence d'un urbanisme durable

Objectif de la Réunion

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata, a présidé une réunion de travail avec les responsables de l'entreprise METRO PARC concernant le projet immobilier s'inscrivant sur la cuvette Saint-Martin, également connu sous le nom de "Bouta Kleb-mat".Cette rencontre visait à :Étaient présents :Au cours de la réunion, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant les impacts environnementaux du projet. Les autorités ont insisté sur la nécessité de respecter les règlements en vigueur.Les représentants de METRO PARC ont fourni des éclaircissements techniques relatifs au projet, abordant les préoccupations soulevées.À l'issue des discussions, le Ministre Halata a donné les instructions suivantes :Cette réunion témoigne de l'engagement du gouvernement à garantir que les projets immobiliers répondent aux normes environnementales tout en favorisant le développement urbain.