TCHAD

Projet METRO PARC à Kileb-mat : L'exigence d'un urbanisme durable


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Entre ambition immobilière et impératifs hydrauliques, le Ministère de l'Aménagement du Territoire pose ses conditions pour la viabilité du projet sur l'un des sites les plus sensibles de la ville.


  Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata, a présidé une réunion de travail avec les responsables de l'entreprise METRO PARC concernant le projet immobilier s'inscrivant sur la cuvette Saint-Martin, également connu sous le nom de "Bouta Kleb-mat".



 

Objectif de la Réunion



Cette rencontre visait à :
  • Examiner la conformité du projet aux exigences environnementales et hydrauliques
  • Discuter de la gestion et de l’évacuation des eaux pluviales vers les canaux de drainage existants


 

Étaient présents :
  • Le Secrétaire Général du Ministère
  • Le 3ᵉ Maire adjoint
  • Le Directeur de l’Urbanisme, de l’Aménagement et du Transport urbain de la Mairie centrale de N'Djamena

 

Au cours de la réunion, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant les impacts environnementaux du projet. Les autorités ont insisté sur la nécessité de respecter les règlements en vigueur.

 

Les représentants de METRO PARC ont fourni des éclaircissements techniques relatifs au projet, abordant les préoccupations soulevées.

 

À l'issue des discussions, le Ministre Halata a donné les instructions suivantes :
  • L'entreprise doit soumettre tous les documents techniques requis auprès du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MATUH) et de la Mairie centrale.
  • Il a souligné que, bien que le projet soit jugé viable, il est impératif de respecter strictement les conditions environnementales et hydrauliques.
Cette réunion témoigne de l'engagement du gouvernement à garantir que les projets immobiliers répondent aux normes environnementales tout en favorisant le développement urbain.


 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
