Adoption du budget 2026 par le Conseil Provincial du Mayo-Kebbi Ouest







Détails du Budget

Montant Adopte : 1 591 568 448 FCFA

Sources : Comprend des subventions de l’État et des recettes propres du Conseil provincial.

Comparaison : Ce budget marque une légère hausse par rapport à l'exercice 2025, illustrant l’engagement des élus locaux envers un développement progressif et structuré de la province.



Réactions des Responsables

Préfet du Département de Mayo-Dallah

La bonne organisation de la session.

La qualité des travaux, soulignant que la clôture de ces assises représente une étape décisive pour le développement socioéconomique de la province.



Président du Conseil Provincial

Que la session a permis un examen approfondi du budget, considéré comme un tournant majeur pour le développement de la province.

Que les résultats obtenus sont prometteurs, avec une nécessité de traduire les ressources mobilisées en actions concrètes.



Priorités du Budget

Santé

Éducation

Agriculture

D'autres domaines essentiels au bien-être des habitants.



Appel à la Cohésion

Dépasser les querelles internes.

Renforcer la cohésion.

Capitaliser sur les atouts disponibles pour assurer une gestion efficace du budget, dans l’intérêt des populations.

Après vingt-et-un jours de travaux intensifs, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a clôturé sa première session budgétaire de l’exercice 2026 par l’adoption à l’unanimité d’un budget primitif s’élevant à 1 milliard 591 millions 568 mille 448 francs CFA.Barka Abgoumsou, représentant le délégué général du gouvernement, a salué :Dr Keumaye Ignegonba a exprimé sa satisfaction quant au climat de concertation lors des échanges. Il a déclaré :Les secteurs prioritaires identifiés dans le budget 2026 comprennent :Dr Keumaye Ignegonba a lancé un appel aux conseillers provinciaux pour :Avec la clôture de cette première session budgétaire, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest s'engage désormais dans la phase de mise en œuvre du budget, dans l'espoir d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de soutenir le développement de la province.