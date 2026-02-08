Alwihda Info
TCHAD

Adoption du budget 2026 par le Conseil Provincial du Mayo-Kebbi Ouest


Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 10 Février 2026


Après vingt-et-un jours de travaux intensifs, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a clôturé sa première session budgétaire de l’exercice 2026 par l’adoption à l’unanimité d’un budget primitif s’élevant à 1 milliard 591 millions 568 mille 448 francs CFA.


Détails du Budget

 
  • Montant Adopte : 1 591 568 448 FCFA
  • Sources : Comprend des subventions de l’État et des recettes propres du Conseil provincial.
  • Comparaison : Ce budget marque une légère hausse par rapport à l'exercice 2025, illustrant l’engagement des élus locaux envers un développement progressif et structuré de la province.


Réactions des Responsables

 

Préfet du Département de Mayo-Dallah

Barka Abgoumsou, représentant le délégué général du gouvernement, a salué :
  • La bonne organisation de la session.
  • La qualité des travaux, soulignant que la clôture de ces assises représente une étape décisive pour le développement socioéconomique de la province.


Président du Conseil Provincial


Dr Keumaye Ignegonba a exprimé sa satisfaction quant au climat de concertation lors des échanges. Il a déclaré :
  • Que la session a permis un examen approfondi du budget, considéré comme un tournant majeur pour le développement de la province.
  • Que les résultats obtenus sont prometteurs, avec une nécessité de traduire les ressources mobilisées en actions concrètes.


Priorités du Budget

Les secteurs prioritaires identifiés dans le budget 2026 comprennent :
  • Santé
  • Éducation
  • Agriculture
  • D'autres domaines essentiels au bien-être des habitants.


Appel à la Cohésion


Dr Keumaye Ignegonba a lancé un appel aux conseillers provinciaux pour :
  • Dépasser les querelles internes.
  • Renforcer la cohésion.
  • Capitaliser sur les atouts disponibles pour assurer une gestion efficace du budget, dans l’intérêt des populations.

 

Avec la clôture de cette première session budgétaire, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest s'engage désormais dans la phase de mise en œuvre du budget, dans l'espoir d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de soutenir le développement de la province.


