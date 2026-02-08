Adoption du budget 2026 par le Conseil Provincial du Mayo-Kebbi Ouest

Après vingt-et-un jours de travaux intensifs, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a clôturé sa première session budgétaire de l’exercice 2026 par l’adoption à l’unanimité d’un budget primitif s’élevant à 1 milliard 591 millions 568 mille 448 francs CFA.
Détails du Budget
- Montant Adopte : 1 591 568 448 FCFA
- Sources : Comprend des subventions de l’État et des recettes propres du Conseil provincial.
- Comparaison : Ce budget marque une légère hausse par rapport à l'exercice 2025, illustrant l’engagement des élus locaux envers un développement progressif et structuré de la province.
Réactions des Responsables
Préfet du Département de Mayo-DallahBarka Abgoumsou, représentant le délégué général du gouvernement, a salué :
- La bonne organisation de la session.
- La qualité des travaux, soulignant que la clôture de ces assises représente une étape décisive pour le développement socioéconomique de la province.
Président du Conseil Provincial
Dr Keumaye Ignegonba a exprimé sa satisfaction quant au climat de concertation lors des échanges. Il a déclaré :
- Que la session a permis un examen approfondi du budget, considéré comme un tournant majeur pour le développement de la province.
- Que les résultats obtenus sont prometteurs, avec une nécessité de traduire les ressources mobilisées en actions concrètes.
Les secteurs prioritaires identifiés dans le budget 2026 comprennent :
Priorités du Budget
- Santé
- Éducation
- Agriculture
- D'autres domaines essentiels au bien-être des habitants.
Appel à la Cohésion
Dr Keumaye Ignegonba a lancé un appel aux conseillers provinciaux pour :
- Dépasser les querelles internes.
- Renforcer la cohésion.
- Capitaliser sur les atouts disponibles pour assurer une gestion efficace du budget, dans l’intérêt des populations.