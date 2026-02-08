Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Concours INSEED 2026 : L'élite scientifique d'Abéché à l'épreuve


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 9 Février 2026


Réunis au Lycée National Franco-Arabe, 32 candidats issus des séries scientifiques ont affronté les épreuves de mathématiques pour décrocher leur ticket pour la phase finale nationale.


  Trente-deux (32) élèves issus de différents lycées de la ville d’Abéché, tous en classe de terminale scientifique, ont participé ce dimanche au test de présélection pour le concours d’entrée à l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED).

 

Cette épreuve de présélection fait partie intégrante du processus de recrutement des futurs cadres de l’INSEED, reconnue comme une institution de référence pour la formation aux métiers de la statistique, de l’économie et de la démographie.

 

Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions, sous la supervision du chef de mission, Sanoussi Baharadine, et en présence des proviseurs des Lycées Nationaux Franco-Arabes 1 et 2. Cela témoigne de la volonté des organisateurs de garantir :
  • Transparence
  • Équité
  • Crédibilité du processus

 

Au lancement de la première épreuve de mathématiques, le chef de mission a souhaité bonne chance à tous les candidats, les exhortant à travailler dans le calme, la concentration et la sérénité.

 

Visiblement motivés et confiants, les candidats espèrent réussir cette étape décisive, qui est un passage essentiel pour accéder au concours final de l’INSEED. Cette opportunité est perçue comme un tremplin majeur pour leur avenir académique et professionnel.


