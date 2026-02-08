Concours INSEED 2026 : L'élite scientifique d'Abéché à l'épreuve

Trente-deux (32) élèves issus de différents lycées de la ville d’Abéché, tous en classe de terminale scientifique, ont participé ce dimanche au test de présélection pour le concours d’entrée à l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED).
Cette épreuve de présélection fait partie intégrante du processus de recrutement des futurs cadres de l’INSEED, reconnue comme une institution de référence pour la formation aux métiers de la statistique, de l’économie et de la démographie.
Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions, sous la supervision du chef de mission, Sanoussi Baharadine, et en présence des proviseurs des Lycées Nationaux Franco-Arabes 1 et 2. Cela témoigne de la volonté des organisateurs de garantir :
- Transparence
- Équité
- Crédibilité du processus