Solidarité Nationale : 1 500 Kits pour les personnes vulnérables du Moyen-Chari

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 9 Février 2026



Sous la direction de la Ministre Zara Mahamat Issa, cette opération vise non seulement l'assistance immédiate, mais aussi la collecte de données pour des politiques d'inclusion durable.







À l’occasion de la 32ᵉ édition de la Journée Nationale des Personnes Handicapées, le Ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé à la remise de kits alimentaires et non vivres aux personnes vulnérables et aux personnes vivant avec un handicap dans la province du Moyen-Chari. Cette initiative vise à : Soulager les difficultés rencontrées par les personnes handicapées

Renforcer leur protection sociale

Promouvoir leur inclusion dans la société Elle s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de solidarité. La cérémonie a eu lieu à l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) à Sarh, en présence de : Mme Zara Mahamat Issa , Ministre de l’Action sociale

, Ministre de l’Action sociale Abdramane Ahmat Bargou , Délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari

, Délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari Autorités administratives et forces de défense et de sécurité Le Délégué général du gouvernement a salué cette initiative humanitaire, soulignant l’attention portée aux couches les plus vulnérables. Il a précisé que : "La distribution se fait dans la transparence et l’équité, sans distinction sociale, en tenant compte uniquement du niveau de vulnérabilité." La province du Moyen-Chari a reçu un total de 1 500 kits alimentaires : 250 kits ont été distribués dans la ville de Sarh

ont été distribués dans la ville de Sarh Les kits restants seront progressivement acheminés vers les départements et sous-préfectures pour bénéficier également aux zones rurales La Ministre de l'Action sociale a rappelé que cette activité s'inscrit dans la vision du Président de la République, plaçant la dignité, la protection et l'autonomisation des personnes handicapées au cœur des priorités nationales. Elle a également remercié les autorités locales pour leur soutien. Au-delà de l'assistance alimentaire, la mission vise à identifier les besoins réels des personnes handicapées afin de mettre en place des actions durables. Les bénéficiaires se sont montrés très reconnaissants et ont exprimé leurs sincères remerciements au Ministère de l'Action sociale et au gouvernement pour ce geste de solidarité, particulièrement significatif à l'occasion de la Journée Nationale des Personnes Handicapées.





