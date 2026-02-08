Solidarité Nationale : 1 500 Kits pour les personnes vulnérables du Moyen-Chari

À l’occasion de la 32ᵉ édition de la Journée Nationale des Personnes Handicapées, le Ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé à la remise de kits alimentaires et non vivres aux personnes vulnérables et aux personnes vivant avec un handicap dans la province du Moyen-Chari.
Cette initiative vise à :
- Soulager les difficultés rencontrées par les personnes handicapées
- Renforcer leur protection sociale
- Promouvoir leur inclusion dans la société
La cérémonie a eu lieu à l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) à Sarh, en présence de :
- Mme Zara Mahamat Issa, Ministre de l’Action sociale
- Abdramane Ahmat Bargou, Délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari
- Autorités administratives et forces de défense et de sécurité
Le Délégué général du gouvernement a salué cette initiative humanitaire, soulignant l’attention portée aux couches les plus vulnérables. Il a précisé que :
"La distribution se fait dans la transparence et l’équité, sans distinction sociale, en tenant compte uniquement du niveau de vulnérabilité."
La province du Moyen-Chari a reçu un total de 1 500 kits alimentaires :
- 250 kits ont été distribués dans la ville de Sarh
- Les kits restants seront progressivement acheminés vers les départements et sous-préfectures pour bénéficier également aux zones rurales