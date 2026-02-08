Sécurité à Abéché : Le Commissaire Principal Abdoulaye Bokhit Sougouri prend les commandes

Le nouveau commissaire de police de la ville, M. Abdoulaye Bokhit Sougouri, a été officiellement installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie qui s'est tenue au Commissariat central d’Abéché. L'événement a été présidé par M. Brahim Mahadi, Délégué de la Police nationale.
- Arrêté : Nommé par l'arrêté n°0022/PR/PM/MSP/SG/DGPN/DRH/2026
- Ancien Poste : Il succède à M. Zakaria Oumar Houno.
- Commissaire Principal Adjoint : M. Khamis Abdoulaye Mahamat a été nommé en remplacement de Mahamat Outman.
M. Zakaria Oumar Houno a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs pour leur soutien durant sa mission. Il a encouragé l’équipe à maintenir leur engagement et à collaborer pleinement avec les nouveaux responsables.
Le Délégué de la Police nationale a rappelé aux nouveaux commissaires leurs missions fondamentales, qui incluent :
- Cerner et appliquer les instructions des autorités nationales
- Assurer la sécurisation des populations et de leurs biens
Ému, M. Abdoulaye Bokhit Sougouri a remercié le Président de la République ainsi que le ministre de la Sécurité pour la confiance qui lui est accordée. Il a promis de s’investir pleinement pour :
- Assurer efficacement sa mission
- Renforcer la sécurité dans la ville d’Abéché