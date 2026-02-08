Sécurité à Abéché : Le Commissaire Principal Abdoulaye Bokhit Sougouri prend les commandes

Arrêté : Nommé par l'arrêté n°0022/PR/PM/MSP/SG/DGPN/DRH/2026

Ancien Poste : Il succède à M. Zakaria Oumar Houno.

Commissaire Principal Adjoint : M. Khamis Abdoulaye Mahamat a été nommé en remplacement de Mahamat Outman.

Cerner et appliquer les instructions des autorités nationales

Assurer la sécurisation des populations et de leurs biens

Assurer efficacement sa mission

Renforcer la sécurité dans la ville d’Abéché

Le nouveau commissaire de police de la ville, M. Abdoulaye Bokhit Sougouri, a été officiellement installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie qui s'est tenue au Commissariat central d’Abéché. L'événement a été présidé par M. Brahim Mahadi, Délégué de la Police nationale.M. Zakaria Oumar Houno a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs pour leur soutien durant sa mission. Il a encouragé l’équipe à maintenir leur engagement et à collaborer pleinement avec les nouveaux responsables.Le Délégué de la Police nationale a rappelé aux nouveaux commissaires leurs missions fondamentales, qui incluent :Ému, M. Abdoulaye Bokhit Sougouri a remercié le Président de la République ainsi que le ministre de la Sécurité pour la confiance qui lui est accordée. Il a promis de s’investir pleinement pour :Cette installation symbolise une continuité dans l'engagement des forces de sécurité à protéger les citoyens et à assurer un environnement paisible dans la ville.