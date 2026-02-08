Alwihda Info
TCHAD

Sécurité à Abéché : Le Commissaire Principal Abdoulaye Bokhit Sougouri prend les commandes


Alwihda Info | Par - 9 Février 2026


Sous la présidence du Délégué de la Police nationale, Brahim Mahadi, la passation de consignes a mis l'accent sur la discipline, la sécurisation des biens et le respect des directives républicaines.


Sécurité à Abéché : Le Commissaire Principal Abdoulaye Bokhit Sougouri prend les commandes



  Le nouveau commissaire de police de la ville, M. Abdoulaye Bokhit Sougouri, a été officiellement installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie qui s'est tenue au Commissariat central d’Abéché. L'événement a été présidé par M. Brahim Mahadi, Délégué de la Police nationale.

 

  • Arrêté : Nommé par l'arrêté n°0022/PR/PM/MSP/SG/DGPN/DRH/2026
  • Ancien Poste : Il succède à M. Zakaria Oumar Houno.
  • Commissaire Principal Adjoint : M. Khamis Abdoulaye Mahamat a été nommé en remplacement de Mahamat Outman.

 

M. Zakaria Oumar Houno a exprimé sa gratitude envers ses collaborateurs pour leur soutien durant sa mission. Il a encouragé l’équipe à maintenir leur engagement et à collaborer pleinement avec les nouveaux responsables.

 

Le Délégué de la Police nationale a rappelé aux nouveaux commissaires leurs missions fondamentales, qui incluent :
  • Cerner et appliquer les instructions des autorités nationales
  • Assurer la sécurisation des populations et de leurs biens

 

Ému, M. Abdoulaye Bokhit Sougouri a remercié le Président de la République ainsi que le ministre de la Sécurité pour la confiance qui lui est accordée. Il a promis de s’investir pleinement pour :
  • Assurer efficacement sa mission
  • Renforcer la sécurité dans la ville d’Abéché
Cette installation symbolise une continuité dans l'engagement des forces de sécurité à protéger les citoyens et à assurer un environnement paisible dans la ville.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : deux militaires devant la justice pour menace et usage de stupéfiants

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

