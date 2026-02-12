Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : l'ANADER honore ses retraités


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Février 2026



Tchad : l'ANADER honore ses retraités
L'Agence nationale d'appui au développement rural (ANANDER) a célébré ce matin à son siège, ses agents retraités « pour service rendu ». Des attestations ont été remises à 33 argents qui ont « fait preuve de détermination, surmontant des défis pour arriver au bon port », loue le directeur général de l'ANADER, Hissein Youssouf Galmaye.

Il faut rappeler que 13 mois se sont écoulés sans que les retraités ne soient entrés dans leurs droits, regrette le porte-parole des retraités, Blagué Ndoalbé.


