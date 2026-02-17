Tchad : sécurité routière, focus sur le carrefour à sens giratoire

Dans le cadre de la prévention routière, une campagne de sensibilisation a été organisée le 17 février 2026 pour rappeler les règles de priorité et promouvoir un comportement responsable aux carrefours giratoires.



À cette occasion, Hassan Ibrahim, directeur général adjoint de l’ONASER, déclare qu’ils se sont réunis au niveau du 1er arrondissement, précisément au rond-point Farcha, pour le lancement officiel de cette campagne axée sur le sens giratoire.



Selon lui, cette initiative vise, d’une part, à amener les usagers à se conformer au Code de la route et, d’autre part, à renforcer la sensibilisation des conducteurs sur le respect des règles de circulation. Le message principal transmis lors de cette activité est clair : respecter les dispositions du Code de la route afin de réduire les accidents et améliorer la fluidité du trafic.



Le DGA a également tenu à remercier le maire du 1er arrondissement pour avoir mis une équipe technique à leur disposition, afin d’accompagner cette action. Enfin, il lance un appel à tous les conducteurs à respecter les règles spécifiques liées au sens giratoire, dans l’intérêt de la sécurité de tous.