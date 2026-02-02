Tchad : la FTBB lance un championnat national pour les jeunes et une clinique de formation des entraîneurs

La Fédération Tchadienne de Basketball (FTBB) a annoncé le 2 février 2026, l’organisation prochaine d’un championnat national dédié aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que le lancement d’une clinique de formation pour les entraîneurs.



Une conférence de presse, animée par le président Bani Gata Ngoulou, le vice-président Gangnou Daniel et le directeur technique national Younous Ahmed, s’est tenue dans un hôtel de la capitale pour présenter ces projets. L’objectif principal est de détecter et de former les jeunes basketteurs des catégories de moins de 16, 17 et 18 ans.



« Ceux qui ont 24 ou 26 ans ne font pas partie de ce processus ; nous les invitons à ne pas se présenter », a précisé le directeur technique Younous Ahmed, insistant sur la volonté de la Fédération de se concentrer sur le développement des juniors, et de lutter contre toute forme de tricherie concernant l’âge.



Concernant le développement du basketball à l’échelle nationale, le vice-président Gangnou Daniel a fait part des nombreux besoins recensés lors de tournées de distribution de ballons dans les provinces. « Avec les moyens limités de la Fédération, nous avons relevé beaucoup de demandes », a-t-il indiqué.



Des carences importantes en infrastructures sportives ont notamment été constatées à Abéché, où les joueurs évoluent sur un terrain appartenant à l’Église catholique, ainsi qu’à Mongo et à Kelo. La Fédération s’efforcera de remonter ces doléances au ministère de tutelle.



Par ailleurs, le directeur technique a annoncé la venue prochaine d’un expert de la FIBA, d’origine camerounaise et ancien directeur académique de la NBA, qui animera une clinique de formation pour les entraîneurs. « Les contacts ont été établis et l’expert a accepté de venir partager son expérience. Il arrivera le 9 février à N’Djamena pour un séjour d’une semaine », a expliqué Younous Ahmed.



Du 11 au 15 février, la Fédération organisera une session d’échanges et de partage, combinant théorie et pratique, destinée à renforcer les compétences des entraîneurs. Cette clinique concernera les entraîneurs des équipes engagées dans le futur championnat, ainsi que ceux des écoles de basketball. Sur les 35 entraîneurs retenus, cinq sont des femmes.



« C’est une occasion précieuse pour revoir les fondamentaux de l’enseignement du basketball », a souligné le directeur technique. À l’issue de cette formation, la Fédération lancera un championnat national exclusivement réservé aux jeunes. « Nous voulons repartir de la base pour faire progresser les plus jeunes sur le long terme. Toutes les catégories de jeunes seront prises en compte », a affirmé le président Bani Gata Ngoulou.