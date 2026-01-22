Handball : Sarh redevient la capitale de la "petite balle" le temps d'un tournoi pour la paix

C’est un parfum de nostalgie et d’espoir qui flotte sur les installations sportives de Begou. La ville de Sarh, berceau historique du handball tchadien, accueille jusqu’au 24 janvier une compétition interprovinciale d'envergure. Des délégations du Chari-Baguirmi, du Logone Occidental, du Logone Oriental et, bien sûr, du Moyen-Chari ont répondu à l'appel de la Fédération.











Un match d'ouverture riche en suspense



Le coup d'envoi a été donné par une rencontre de prestige opposant les vétérans du Chari-Baguirmi à ceux du Moyen-Chari. Devant des tribunes combles, les anciens gloires ont prouvé qu'ils n'avaient rien perdu de leur superbe.





Le duel a été un modèle d'intensité tactique et physique, se soldant par un score de parité spectaculaire : 27 - 27. Ce résultat reflète l'équilibre des forces et l'esprit de fraternité qui anime ce tournoi.











La détection : Assurer la relève



Au-delà du spectacle, l'enjeu est stratégique pour la Fédération Tchadienne de Handball. Le vice-président, Youssouf Dingamdjibaye, a été formel : ce rassemblement est une pépinière pour dénicher les futurs champions nationaux.



Encadrement : Identifier les jeunes talents prometteurs des provinces.

Technique : Évaluer le niveau de formation de base dans le sud du pays.

Valeurs : Inculquer l'esprit de fair-play et de solidarité dès le plus jeune âge.







Le sport comme vecteur de paix



Dans un contexte où la cohésion nationale est une priorité, le handball sert ici de "trait d'union". En réunissant des jeunes issus de zones géographiques différentes, le tournoi de Sarh transforme le terrain de sport en un espace de dialogue et de découverte mutuelle.





Les passionnés ont désormais les yeux rivés sur la grande finale prévue ce samedi 24 janvier. Elle promet d'être le point d'orgue d'une semaine où la ville de Sarh aura rappelé à tous qu'elle reste une terre de sport et d'unité.

