SPORTS

Jeunesse et Sport : La Tandjilé au centre de l'agenda gouvernemental


Alwihda Info | Par - 30 Janvier 2026


Accueilli par le Délégué général Adoum Moustapha Brahimi, le Ministre Maïdé Hamit Lony a lancé une mission d'évaluation et de dialogue. L'objectif est clair : faire du sport et de l'insertion des jeunes des leviers de stabilité et de cohésion sociale.


Jeunesse et Sport : La Tandjilé au centre de l'agenda gouvernemental




  Ce vendredi 30 janvier 2026, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, a poursuivi sa mission à l'intérieur du pays en arrivant à Laï, chef-lieu de la province du Tandjilé. À son arrivée, il a reçu un accueil chaleureux de la part de Adoum Moustapha Brahimi, Délégué général du Gouvernement dans la province, ainsi que des autorités locales et d'une foule enthousiaste.





Objectifs de la Mission



Le Ministre a expliqué que sa mission s'articulait autour de plusieurs objectifs clés :
  • Évaluation de l'état du sport : Il s'agit de mener une analyse approfondie du développement du sport dans la province de Tandjilé et dans l'ensemble du Tchad profond.
  • Échanges avec la jeunesse : Le Ministre souhaite instaurer des interactions directes et sincères avec les jeunes pour mieux comprendre leurs préoccupations socio-économiques et leurs aspirations.
  • Enjeux de paix et de cohésion sociale : Ces thèmes sont cruciaux pour l'épanouissement de la jeunesse et sont en accord avec les priorités du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Engagement du Gouvernement

Cette mission s'inscrit dans le cadre des actions gouvernementales visant à répondre aux défis auxquels la jeunesse fait face. Le Ministre Maïdé Hamit Lony souligne l'importance de prendre en compte les attentes des jeunes dans les décisions politiques et sociales, afin de favoriser un environnement propice à leur développement et à leur intégration.

 
Cette visite à Laï représente une étape significative dans l'effort du gouvernement pour donner voix aux préoccupations des jeunes et pour promouvoir le sport comme un vecteur d'unité et de développement national.







 
