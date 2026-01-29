Jeunesse et Sport : La Tandjilé au centre de l'agenda gouvernemental









Ce vendredi 30 janvier 2026, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, a poursuivi sa mission à l'intérieur du pays en arrivant à Laï, chef-lieu de la province du Tandjilé. À son arrivée, il a reçu un accueil chaleureux de la part de Adoum Moustapha Brahimi, Délégué général du Gouvernement dans la province, ainsi que des autorités locales et d'une foule enthousiaste.Le Ministre a expliqué que sa mission s'articulait autour de plusieurs objectifs clés :Cette mission s'inscrit dans le cadre des actions gouvernementales visant à répondre aux défis auxquels la jeunesse fait face. Le Ministre Maïdé Hamit Lony souligne l'importance de prendre en compte les attentes des jeunes dans les décisions politiques et sociales, afin de favoriser un environnement propice à leur développement et à leur intégration.Cette visite à Laï représente une étape significative dans l'effort du gouvernement pour donner voix aux préoccupations des jeunes et pour promouvoir le sport comme un vecteur d'unité et de développement national.