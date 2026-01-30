Sport et Médias : La Commune d’Abéché remporte le "Match de la Fraternité"



Le 30 janvier 2026, une rencontre sportive a eu lieu au stade municipal d’Abéché, organisée par l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT). L’équipe de la Commune d’Abéché a affronté celle des journalistes de la province et a remporté le match avec un score de 2 buts à 1. Très satisfait de ce succès, le Maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a salué la performance des deux équipes, rappelant que le sport est avant tout un vecteur de cohésion et de fair-play, indépendamment de l’existence d’un vainqueur ou d’un vaincu. Il a félicité les joueurs de la mairie, dirigés par le capitaine Mahamat Imrane Mahamat, et a encouragé les journalistes pour l’initiative et l’organisation de l’événement, promettant d'autres matchs à venir. Mahamat Hassan Nasradine, directeur de l’ONAMA Abéché, s'est exprimé au nom des journalistes, notant que malgré leur défaite, ces derniers n’ont pas démérité. Il a salué leur engagement et l’esprit sportif qui ont marqué la rencontre. Abbas Mahmoud, président de l’UJT, présent lors de cet événement, a exprimé sa gratitude envers l’UJT provinciale pour le succès de ce match. Il a souligné que le brassage et le renforcement des relations entre les institutions et les journalistes sont essentiels pour une coopération efficace. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale et marquée par le fair-play, contribuant ainsi à renforcer les liens entre la mairie et la presse locale. Ce type d'événement démontre l'importance du sport dans le rapprochement des différentes parties prenantes de la société.