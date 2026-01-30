Le 30 janvier 2026, une rencontre sportive a eu lieu au stade municipal d’Abéché, organisée par l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT). L’équipe de la Commune d’Abéché a affronté celle des journalistes de la province et a remporté le match avec un score de 2 buts à 1.
Sport et Médias : La Commune d’Abéché remporte le "Match de la Fraternité"
Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 31 Janvier 2026
Malgré une résistance héroïque des professionnels de la plume et du micro, les agents de la municipalité l'ont emporté (2-1). Plus qu'un simple score, cette rencontre organisée par l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT) visait à briser les barrières entre l'administration et la presse.
