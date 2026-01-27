Alwihda Info
TCHAD

Tchad : trois personnes tuées par arme à feu au quartier Bandjedid Taïba à Abéché


Par Hambali Nassour - 27 Janvier 2026


Un drame sanglant s'est produit dans l'après-midi de ce jour au quartier Bandjedid Taïba, situé dans le 3ᵉ arrondissement de la ville d'Abéché. Une attaque à l'arme à feu a coûté la vie à trois personnes.


Un drame sanglant s’est produit dans l’après-midi de ce 27 janvier 2026 au quartier Bandjedid Taïba, situé dans le 3ᵉ arrondissement de la ville d’Abéché. Une attaque à l’arme à feu a coûté la vie à trois personnes.

Selon des sources locales, un homme a ouvert le feu sur plusieurs civils, faisant trois victimes, dont un réparateur de téléviseurs bien connu dans le quartier. Deux personnes sont décédées sur le coup, tandis que la troisième a succombé à ses blessures après son évacuation au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abéché.

Des témoignages recueillis sur place évoquent un différend entre l’auteur présumé et l’une des victimes. Toutefois, les circonstances exactes ayant conduit à ce passage à l’acte restent encore à déterminer.

Alerté, le procureur de la République s’est rendu sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Les corps des victimes ont ensuite été transférés à la morgue d’Abéché.

L’auteur présumé de l’attaque a été interpellé par les forces de l’ordre. Une enquête judiciaire a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les faits et d’établir les responsabilités.



