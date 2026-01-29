UEMOA : le Mali détrône la Côte d’Ivoire et s’impose comme première puissance militaire (Global Firepower)

Cette évaluation place le Mali devant plusieurs États de l’espace communautaire, notamment la Côte d’Ivoire, jusque-là en tête de ce classement régional. Le Global Firepower Index 2026 évalue 145 pays à travers le monde à partir d’un ensemble de données militaires, logistiques et stratégiques.



Dans ce cadre, les pays membres de l’UEMOA se positionnent comme suit au niveau mondial :

1. Mali – 104ᵉ rang mondial

2. Côte d’Ivoire – 108ᵉ rang mondial

3. Niger – 120ᵉ rang mondial

4. Sénégal – 126ᵉ rang mondial

5. Burkina Faso – 127ᵉ rang mondial

6. Bénin – 138ᵉ rang mondial.



Le Togo et la Guinée-Bissau ne figurent pas dans ce classement, ne remplissant pas actuellement les critères requis par Global Firepower, notamment en matière de taille des forces armées, de disponibilité des équipements lourds, de budget militaire et de données accessibles et exploitables.



Le classement Global Firepower repose sur un indice de puissance militaire (Power Index) élaboré à partir de plus de cinquante indicateurs. Ceux-ci intègrent notamment les effectifs des forces armées, les capacités terrestres, aériennes et logistiques, le budget de défense, l’accès aux ressources stratégiques, ainsi que l’environnement géographique et les infrastructures militaires.



La progression du Mali s’explique en grande partie par le renforcement continu des Forces armées maliennes (FAMa) au cours des dernières années. Ce processus s’est traduit par une augmentation des effectifs, une modernisation progressive des équipements et une intensification des opérations militaires sur l’ensemble du territoire national, dans un contexte sécuritaire marqué par la lutte contre les groupes armés.



Sur le plan stratégique, cette dynamique a permis au Mali d’améliorer sa capacité de projection interne, sa résilience opérationnelle et son poids militaire relatif au sein de l’espace UEMOA. Le pays dispose aujourd’hui d’une armée fortement mobilisée, engagée de manière quasi permanente sur plusieurs fronts, un facteur qui influe directement sur certains critères retenus par Global Firepower.



Toutefois, les spécialistes rappellent que ce classement constitue avant tout un outil comparatif, et non une mesure exhaustive de l’efficacité militaire réelle sur le terrain. Il ne reflète pas pleinement des éléments qualitatifs tels que le niveau d’entraînement, la coordination interarmées, la doctrine militaire ou encore la capacité de coopération régionale.



À l’échelle continentale et mondiale, le Mali demeure éloigné des grandes puissances militaires africaines et internationales. Néanmoins, sa position en tête des pays de l’UEMOA marque une évolution notable de l’équilibre militaire régional, illustrant une recomposition progressive des rapports de force en Afrique de l’Ouest.