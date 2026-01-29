Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

La Russie compare l’Otan à un troupeau de moutons dociles dirigé par un loup


Par Info Alwihda - 29 Janvier 2026



La Russie compare l’Otan à un troupeau de moutons dociles dirigé par un loup
La force militaire regroupant des pays européens et les Etats-Unis (OTAN), ressemble à un troupeau de moutons dociles mené par un loup déguisé en mouton, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, selon des propos rapportés par TASS.

La diplomate a souligné qu’à l’époque, les membres de l’Otan avaient été « poussés dans l’Alliance comme un troupeau de moutons », sans qu’on leur explique quoi que ce soit.

« Tout [au sein de l’Otan] était présenté exactement de la manière suivante : il y a un troupeau de moutons et tout se déroule sur la base de l’égalité, sur la base de possibilités absolument identiques. Puis, avec le temps, un m0uton s’est distingué : il est plus puissant et agit comme s’il était indépendant ; tantôt il rejoint le troupeau, tantôt il s’en éloigne à une certaine distance, tantôt il dit aux autres d’agir pendant que lui, pour ainsi dire, observe. Tantôt il avance en tête », a décrit Mme Zakharova.

« Beaucoup se demandaient alors : peut-être s’agit-il d’un bélier provocateur ? Cela existe, d’ailleurs. Mais aujourd’hui, il est devenu clair qu’il s’agit en réalité d’un loup déguisé en mouton, qui se positionnait ainsi dès le départ », a conclu la diplomate. Il faut rappeler que lundi dernier, le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a averti les eurodéputés que leurs pays sont incapables de se défendre sans l’aide des Etats-Unis.

« Et si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne, ou l'Europe dans son ensemble, peut se défendre sans les Etats-Unis, continuez de rêver. Vous ne le pouvez pas. Nous ne le pouvons pas », a-t-il dit.

La Russie compare l’Otan à un troupeau de moutons dociles dirigé par un loup


