AFRIQUE

RCA : lettre de félicitations du président du Portugal au président de la République centrafricaine


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Janvier 2026



RCA : lettre de félicitations du président du Portugal au président de la République centrafricaine
Le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, a adressé une lettre officielle de félicitations à son homologue centrafricain, le Pr Faustin Archange Touadéra à l’occasion de sa brillante réélection dès le premier tour.

La remise de ce message de félicitations a été effectuée ce mercredi 28 janvier 2026 à Bangui par Mme Marta Cowling, sous-directrice générale chargée des affaires consulaires au ministère portugais des Affaires étrangères, émissaire du chef de l’État portugais, lettre transmise en main propre au président de la République Faustin Archange Touadéra.

Cette démarche diplomatique vient réaffirmer l’excellence des relations entre le Portugal et la République centrafricaine, fondées sur une coopération étroite et fraternelle notamment dans le domaine militaire avec la participation des forces spéciales portugaises au sein de la MINUSCA.


