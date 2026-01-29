Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Guinée équatoriale : l'exécutif étude la modernisation des stations de traitement des déchets du pays


Alwihda Info | Par - 29 Janvier 2026



Le Premier ministre de Guinée équatoriale, Manuel Osa Nsue a tenu une réunion de travail avec des représentants de la société Golden Swan spécialisée dans le recyclage et le traitement des déchets, dans le cadre des actions entreprises par l'exécutif pour renforcer la gestion environnementale et améliorer la salubrité urbaine à les grandes villes du pays.

Au cours de la rencontre, la possibilité pour la société Golden Swan de prendre en charge l'exploitation des stations de traitement des déchets de Bata et Malabo, a été examinée, afin de réduire l'accumulation de déchets solides et d'atténuer les effets de la pollution de l'environnement.

Dans ce contexte, l'entreprise a présenté un rapport technique sur l'état actuel des infrastructures existantes, qui constate une grave détérioration des installations due au manque d'entretien. Le document signale, entre autres, l'absence totale du système électrique, l'obsolescence et la détérioration des machines acquises à cet effet, ainsi que des dommages structurels graves, présumés causés par un incendie.

Le rapport décrit également les mesures nécessaires à la remise en état, à la modernisation et à la mise en service efficace de ces installations. De même, Golden Swan a lancé des projets complémentaires visant la mise en place de nouveaux centres de traitement des déchets, mettant en lumière les avantages sociaux, économiques et environnementaux que ces initiatives pourraient générer à long terme, notamment l'amélioration de la santé publique, la protection de l'environnement et la création d'emplois.

À cet égard, la société a souligné que les nouveaux centres disposeraient d'une capacité de traitement supérieure à 500 tonnes par jour, en précisant son directeur exécutif que, même avec la remise en état des installations actuelles, celles-ci ne permettraient pas de traiter plus de 300 tonnes par jour.

Au cours de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui au siège de la présidence du gouvernement à Malabo II, le Premier ministre a réaffirmé le ferme engagement du gouvernement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable, soulignant qu'il importait que les propositions présentées soient conformes à critères de faisabilité technique et économique, conformément aux politiques publiques menées par l'exécutif en faveur du bien-être de la population.
Abraham Ndjana Modo
Abraham Ndjana Modo


