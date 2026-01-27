Tchad : surveillance épidémiologique et vaccination, les acteurs de la santé en conclave à Pala

La ville de Pala accueille, du 27 au 30 janvier 2026, un atelier bilan consacré à la surveillance épidémiologique et à la vaccination.



Cette rencontre regroupe les responsables sanitaires, les services techniques nationaux et les partenaires du ministère de la Santé publique et de la Prévention, les responsables sanitaires des provinces de la Tandjilé, du Mayo-Kebbi Est et du Mayo-Kebbi Ouest, ainsi que les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique et de la Prévention. L'objectif est d’évaluer les actions menées en 2025, et de renforcer les stratégies pour l’année 2026.



Pendant quatre jours de travaux, les participants procèdent à l’analyse des activités menées au cours de l’année 2025, en mettant l’accent sur la performance des systèmes de surveillance des maladies et sur la couverture vaccinale. Les échanges visent à identifier les acquis, relever les insuffisances et proposer des recommandations pratiques et applicables pour améliorer les résultats en 2026.



À l’ouverture des travaux, le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention du Mayo-Kebbi Ouest, Dr Abino Djelamdé a souligné l’importance de cet atelier pour le renforcement du système sanitaire. Il a rappelé que la surveillance épidémiologique et la vaccination constituent des leviers essentiels dans la prévention des épidémies et la protection des populations, particulièrement dans les zones à forte vulnérabilité sanitaire.



Présidant la cérémonie d’ouverture, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, a rassuré les participants de l’entière disponibilité de l’administration publique à accompagner les actions du secteur de la santé. Il a insisté sur la nécessité de formuler des recommandations pertinentes, réalistes et applicables, capables d’améliorer durablement la couverture vaccinale et la surveillance épidémiologique dans la province.



Cet atelier bilan se veut ainsi un cadre d’échanges, de concertation et de coordination entre les différents acteurs du secteur de la santé. Il devrait aboutir à des orientations claires et à des engagements concrets en vue de consolider les acquis, corriger les faiblesses et renforcer la résilience du système de santé au bénéfice des populations des provinces concernées.