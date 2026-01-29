Niger : des coups de feu entendus près de l’aéroport de Niamey

De fortes explosions et des tirs nourris ont été entendus dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026, aux alentours de l'aéroport international Diori Hamani à Niamey, la capitale du Niger, rapportent plusieurs sources.



Les tirs avaient commencé vers 23H00 GMT et s’étaient poursuivis pendant environ deux heures jusqu'à un retour au calme. Dans plusieurs vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, l'on entend des détonations et constate le ciel éclairé par des coups de feu.



Pour l'heure, les causes exactes de l’incident restent inconnues et aucune communication officielle n'est encore faite par les autorités nigériennes. Il faut noter que l’aéroport international Diori Hamani est situé à une dizaine de kilomètres du palais présidentiel nigérien. Il abrite une base de l’armée de l’air, une base de drones récemment construite, ainsi que le quartier général de la Force unifiée mise en place par le Niger, le Burkina Faso et le Mali.



Ces tirs seraient-ils liés à la crise autour de l'uranium ?

En effet, le gouvernement nigérien a rompu son accord avec le groupe industriel français Orano et a nationalisé la Société des Mines de l'Aïr (Somaïr) à Arlit en 2025 tout reprenant le contrôle exclusif de son uranium dont il ne détenait que 36,6%. Le gouvernement a également décidé de commercialiser directement son uranium sur le marché international.



Depuis lors, Orano conteste la nationalisation et a engagé des démarches juridiques, affirmant avoir été exproprié de ses sites. Il a dénoncé le transfert d'une cargaison d'uranium de la Somaïr vers Niamey fin 2025 Le mercredi 21 janvier 2026, Orano avait indiqué que ces stocks d'uranium se trouvaient bloqués à l'aéroport international de Niamey depuis plusieurs semaines.