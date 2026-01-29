Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : des coups de feu entendus près de l’aéroport de Niamey


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Janvier 2026



Niger : des coups de feu entendus près de l’aéroport de Niamey
De fortes explosions et des tirs nourris ont été entendus dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026, aux alentours de l'aéroport international Diori Hamani à Niamey, la capitale du Niger, rapportent plusieurs sources.

Les tirs avaient commencé vers 23H00 GMT et s’étaient poursuivis pendant environ deux heures jusqu'à un retour au calme. Dans plusieurs vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux, l'on entend des détonations et constate le ciel éclairé par des coups de feu.

Pour l'heure, les causes exactes de l’incident restent inconnues et aucune communication officielle n'est encore faite par les autorités nigériennes. Il faut noter que l’aéroport international Diori Hamani est situé à une dizaine de kilomètres du palais présidentiel nigérien. Il abrite une base de l’armée de l’air, une base de drones récemment construite, ainsi que le quartier général de la Force unifiée mise en place par le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

Ces tirs seraient-ils liés à la crise autour de l'uranium ?
En effet, le gouvernement nigérien a rompu son accord avec le groupe industriel français Orano et a nationalisé la Société des Mines de l'Aïr (Somaïr) à Arlit en 2025 tout reprenant le contrôle exclusif de son uranium dont il ne détenait que 36,6%. Le gouvernement a également décidé de commercialiser directement son uranium sur le marché international.

Depuis lors, Orano conteste la nationalisation et a engagé des démarches juridiques, affirmant avoir été exproprié de ses sites. Il a dénoncé le transfert d'une cargaison d'uranium de la Somaïr vers Niamey fin 2025 Le mercredi 21 janvier 2026, Orano avait indiqué que ces stocks d'uranium se trouvaient bloqués à l'aéroport international de Niamey depuis plusieurs semaines.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/01/2026

Tchad : au Sila, le projet d'Agrobusiness a été lancé à Goz-Beïda

Tchad : au Sila, le projet d'Agrobusiness a été lancé à Goz-Beïda

Tchad : cérémonie des travaux de réhabilitation de deux CHU-RN et Renaissance de l'hôpital central de N'Djamena Tchad : cérémonie des travaux de réhabilitation de deux CHU-RN et Renaissance de l'hôpital central de N'Djamena 28/01/2026

Populaires

Tchad : le ministère de la Justice appelle à une application rigoureuse de la loi contre la traite des personnes

28/01/2026

Tchad : le président tchadien en visite d’amitié et de travail en France

28/01/2026

Tchad : à Abéché, Handicap International équipe six collèges en matériels scolaires

28/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter