Tchad : cérémonie des travaux de réhabilitation de deux CHU-RN et Renaissance de l'hôpital central de N'Djamena

Dans son allocution prononcé ce 28 janvier 2026, en présence des responsables partenaires du Tchad, le représentant résident du PNUD au Tchad, Francis James, souligne que cette cérémonie marque une étape importante.



Il s’agit de la mise en œuvre du projet Renforcement des Services de Soins de Santé au Tchad (RSST), une initiative stratégique du gouvernement tchadien, financée par la Banque Islamique de Développement, pour un montant de 18 millions d'euros (environs 11,8 milliards de FCFA) et dont le PNUD est chargé de la mise en œuvre.



La gestion efficace de ce financement a permis de dégager des économies de près de 3 milliards de FCFA que le ministre de la Santé publique et de la Prévention a décidé de réinvestir dans la rénovation des hôpitaux de la capitale, notamment les Centres Hospitaliers Universitaires de la Renaissance et de Référence Nationale.



Elle illustre l'engagement du gouvernement à améliorer simultanément les plateaux techniques et les infrastructures hospitalières, afin d'offrir aux populations des conditions de prise en charge plus sûres, plus dignes et plus efficaces.



Ces travaux qui démarrent aujourd'hui permettront d'améliorer la fonctionnalité des bâtiments, la sécurité des patients et du personnel, la qualité des services cliniques, ainsi que l'environnement global de soins. Ils contribueront à renforcer la capacité de ces établissements à répondre aux besoins croissants de la population sans cesse croissante de la ville de N'Djamena mais aussi de celles de l'arrière-pays qui y viennent pour rechercher des soins spécialisés.



Le PNUD salue le leadership du gouvernement tchadien et du ministère de la Santé publique et de la Prévention dans la conduite des réformes du secteur de la santé. Quant au Tchad, il exprime sa profonde reconnaissance à la Banque Islamique de Développement pour son appui financier, qui rend possibles ces investissements structurants au bénéfice du peuple tchadien.



De son côté le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim souligne que la réhabilitation des CHU La Renaissance et La Référence Nationale qui répond à une exigence impérieuse : améliorer durablement l'offre et la qualité des services de santé au bénéfice de nos populations.



Elle s'inscrit pleinement dans la vision de la politique nationale de santé à l'horizon 2030, qui met l'accent sur la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des soins, tout en intégrant les objectifs de la Couverture Santé Universelle, le renforcement des ressources humaines, le financement durable de la santé et la prise en compte du genre dans les politiques sectorielles.



Cette réhabilitation dont la portée des travaux a été largement expliquée par les techniciens en charge des projets, va renforcer les capacités de prise en charge des patients, améliorer les conditions de travail des personnels de santé, moderniser les installations techniques et, surtout, redonner confiance aux populations dans leurs structures sanitaires de référence.



A travers ce projet, le gouvernement réaffirme son engagement à bâtir un système de santé résilient, équitable et performant, au service de chaque Tchadienne et de chaque Tchadien, sous la vision clairvoyante du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.