Tchad : au Sila, le projet d'Agrobusiness a été lancé à Goz-Beïda

La cérémonie a été présidé par le secrétaire général de la province, Ali M'bodou Djibrine, à Goz-Beïda chef-lieu de la province, en présence du secrétaire de séance du conseil provincial, Ahmat Moussa Nour et de plusieurs personnalités.



À l'occasion de l'ouverture des travaux de l'atelier de lancement du projet d'Agrobusiness et de transformation rurale inclusive, sous le financement du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et mis en œuvre par l'Action Contre la Faim (ACF).



Après le mot de bienvenue du maire de la Goz-Beïda, le mot du représentant ACF/Goz-Beïda Bilal Porgo et du représentant du PAM, le SGP Ali M'bodou Djibrine a adressé au nom des autorités provinciales, ses sincères remerciements au PAM, pour son appui constant aux efforts de développement de la province, ainsi qu'à l'ONG Action Contre la Faim, pour son engagement soutenu aux côtés des communautés rurales.



Cet engagement traduit une solidarité agissante, et une confiance renouvelée envers les institutions et la population. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision des autorités nationales au premier rang desquelles le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat, en matière de sécurité alimentaire, de développement rural inclusif et de résilience des communautés.



Ce projet vise non seulement à améliorer les revenus des ménages ruraux, mais aussi à renforcer les chaines de valeur locales, créer des opportunités d'emploi et contribuer durablement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. L'atelier a une importance capitale.



Son objectif principal est de permettre l'appropriation effective du projet par toutes les parties prenantes : autorités administratives, services techniques, partenaires de mise en œuvre, organisations communautaires et bénéficiaires. Il s'agit de garantir une compréhension partagée des objectifs, des stratégies, des rôles et responsabilités de chacun, afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse, efficace et durable du projet.