Tchad : au Mayo-Kebbi Ouest, la FAO renforce les capacités des acteurs communautaires sur la caisse de résilience

Un atelier de renforcement des capacités des membres des comités de gestion COGES, des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), ainsi que des caisses de résilience de la province du Mayo-Kebbi Ouest s’est ouvert ce mercredi 28 janvier 2026 au centre culturel Nicodème de Pala.



Cette session de formation est organisée par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), à travers le programme P2RSA, dans le but de renforcer les compétences des acteurs communautaires sur le concept de la caisse de résilience.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, en présence des responsables de la FAO, des techniciens du ministère de l’Élevage, ainsi que de plusieurs autorités administratives et locales.



Rendue possible grâce à l’appui de la FAO, cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme P2RSA dans la province. Elle vise à améliorer la gouvernance interne et la gestion financière des organisations communautaires à travers l’appropriation du mécanisme de la caisse de résilience, considéré comme un outil efficace de renforcement de l’autonomie et de la résilience des communautés rurales.



Pendant une semaine, du 28 janvier au 04 février 2026, les participants suivront plusieurs modules portant notamment sur la gestion organisationnelle, la mobilisation des ressources locales et la pérennisation des caisses communautaires. Selon le consultant agronome et chef de pôle agriculture à la FAO Tchad, Dr Molengar Ngoundo, cette formation permettra aux bénéficiaires de mieux comprendre, et d’appliquer le concept de la caisse de résilience, un mécanisme adapté aux réalités locales et aux défis auxquels font face les communautés rurales.



Dans son discours d’ouverture, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Abdelmanane Khatab, a exhorté les participants à faire preuve d’assiduité et d’engagement tout au long de la formation afin de tirer pleinement profit des enseignements dispensés. Il a souligné que cette approche cadre parfaitement avec les difficultés rencontrées par de nombreuses organisations communautaires, notamment en matière de gestion des ressources et de résilience face aux chocs économiques et climatiques.



Au terme de cette semaine de travaux, les participants sont appelés à renforcer leurs compétences, et à mettre en pratique les connaissances acquises pour une meilleure gestion des caisses de leurs différentes organisations, au bénéfice des communautés du Mayo-Kebbi Ouest.