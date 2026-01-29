Guinée : installation du Premier ministre Amadou Oury BAH

La cérémonie officielle d’installation d’Amadou Oury BAH, Premier ministre, chef du gouvernement, s’est tenue ce mercredi 28 janvier 2026 au Palais de la Colombe, sous la présidence du ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, et du ministre directeur de Cabinet de la Présidence, Djiba Diakité.



Cet acte solennel marque officiellement l’entrée en fonction du chef du gouvernement et l’ouverture d’une nouvelle phase de l’action gouvernementale au service du peuple souverain de Guinée.



La cérémonie s’est déroulée en présence de hautes personnalités civiles et militaires, notamment le vérificateur général, Dr Joseph Togna Doré, des conseillers à la Présidence, du chef d’État-major général des Armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général Balla Samoura, ainsi que des responsables intérimaires des départements ministériels. D’anciens Premiers ministres ont également honoré l’événement de leur présence.



Conduisant la prise de fonction, le Vérificateur Général, Dr Joseph Togna Doré, a rappelé la portée et la complexité des missions confiées au Premier ministre, soulignant les exigences élevées liées à la conduite de l’action gouvernementale dans un contexte de refondation profonde de l’État. Il a ensuite donné la parole au chef du gouvernement nouvellement nommé.



Dans son allocution, Amadou Oury BAH a déclaré mesurer pleinement la signification politique de la responsabilité qui lui est confiée. Il a réaffirmé son engagement à conduire un gouvernement résolument aligné sur les orientations stratégiques du Président de la République Mamadi Doumbouya, afin de répondre efficacement aux préoccupations majeures du peuple souverain de Guinée. Il a insisté sur la nécessité d’une gouvernance exemplaire, fondée sur le sens élevé de la responsabilité, la redevabilité et l’efficacité de l’action publique.



À l’issue de son intervention, le Vérificateur Général a officiellement renvoyé le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions, en lui rappelant les missions essentielles qui lui incombent pour garantir la cohérence de l’action gouvernementale et l’atteinte des résultats escomptés.



La cérémonie s’est achevée par l’installation du Premier ministre dans son bureau. La reconduction d’Amadou Oury BAH à la Primature s’inscrit dans une logique assumée de continuité politique. Économiste chevronné et homme politique d’expérience, Amadou Oury BAH dispose d’une connaissance approfondie de la vie publique nationale, adossée à un réseau solide tant sur le plan national qu’international. Intellectuel reconnu pour son intégrité, son patriotisme, sa lucidité et son sens de la mesure, il s’est imposé comme une figure centrale du paysage politique guinéen.



Sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, il a joué un rôle déterminant dans la refondation de l’État. En définitive, la reconduction du Premier ministre Amadou Oury BAH, tout comme la nouvelle configuration gouvernementale, constitue un jalon majeur à l’entame du septennat du Président de la République, Mamadi Doumbouya.



À travers cet acte, le chef de l’État réaffirme sa maîtrise du tempo politique et sa volonté de déployer une gouvernance participative cohérente, stable et résolument tournée vers l’intérêt général et le bien-être du peuple souverain de Guinée.