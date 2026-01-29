Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina : l’Initiative présidentielle pour la santé relève le plateau technique du CHU Yalgado-Ouedraogo


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Janvier 2026



L’Initiative présidentielle pour la santé (IPS) a procédé, le 23 janvier dernier, à une remise d’équipements médicaux au Centre hospitalier Universitaire Yalgado-Ouedraogo (CHU-YO), en vue de renforcer le plateau technique et d’améliorer la prise en charge des malades.

D’une valeur estimée à 300 millions FCFA, ce don de l’IPS comprend, entre autres, un échographe, des couveuses, des tables d’opération, un appareil pour évaluer la santé du foie (Fibro Touch), un appareil de réanimation et la réalisation d'une centrale d’air et de vide médical pour la production et la distribution d’oxygène en continu.

Plusieurs services dont la chirurgie viscérale, la cardiologie, l’imagerie, l’odontologie, l’urgence pédiatrique et néo-natale, l’anesthésie-réanimation, la kinésithérapie, l’endoscopie diagnostique et thérapeutique ont vu ainsi leurs plateaux techniques relevés.

Selon le coordonnateur national de l’IPS, Drissa Traoré, en plus de la dotation en équipements, l’IPS a procédé à la réfection complète des salles bénéficiaires, notamment le bloc opératoire de la chirurgie viscérale, le service de radiologie, les services dentaires et d’imagerie médicale.

« Tous ces équipements permettent au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo de progresser vers la souveraineté sanitaire, conformément à la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il souligné. Le directeur général du CHU-YO, Ousmane Néré a salué cette contribution de l’IPS qui vient renforcer la prise en charge des patients tout en améliorant les conditions de travail du personnel de santé et le séjour des malades.

Il a traduit sa reconnaissance aux autorités burkinabè qui ont œuvré à répondre aux besoins cruciaux du CHU Yalgado-Ouedraogo en termes d’équipements médicaux. Lancée en 2024, l’Initiative présidentielle pour la santé est un vaste programme placé sous l’égide du président du Faso. Il vise à transformer le système sanitaire national par la construction de centres médicaux communaux dotés de blocs de réanimation, afin de renforcer la souveraineté sanitaire du pays.



