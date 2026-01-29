Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Cameroun : le niveau du chantier de construction de la chocolaterie d’Obala est satisfaisant


Alwihda Info | Par - 29 Janvier 2026



Le chantier de construction de la chocolaterie « Chocolat Rouge » à Nkol-Melen, dans l’arrondissement d’Obala, département de la Lékié, région du Centre, a reçu le 28 janvier 2026, la visite de deux membres du gouvernement.

Il s’agit de Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, et de son homologue de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe. Cette visite technique, destinée à évaluer l’état d’avancement des travaux, s’est déroulée en présence du préfet du département de la lékié, représentant le gouverneur de la région du Centre.

Les membres du gouvernement ont été conduits sur le site par Olivier Bordais, patron de la société française SAS MANTA et promoteur du projet. Ce dernier était accompagné de ses plus proches collaborateurs, ainsi que de Mme Aristide Tchemtchoua, présidente de la coopérative de cacaoculteurs « Cacao-Scoops.ca de Nkoaekogo ».

« Tout avance bien. Je pense qu’on va ouvrir les premières pistes du chocolat Made in Cameroun d’ici deux mois », a déclaré Olivier Bordais aux ministres, visiblement satisfaist de la progression du chantier. Les deux membres du gouvernement ont constaté avec satisfaction l’avancement des travaux, malgré quelques difficultés logistiques liées à l’acheminement du matériel. Sans ces contraintes, l’usine serait déjà opérationnelle, a précisé le promoteur.

Face aux obstacles rencontrés par l’investisseur, les ministres ont promis d’intervenir auprès des administrations concernées. Ils ont rassuré Olivier Bordais que toutes les dispositions seront prises pour lever rapidement ces difficultés, afin de permettre au projet d’entrer dans sa phase de production.

Lancé officiellement en juin 2024 par le ministre du Commerce, ce projet d’un coût estimé à près de 40 milliards de FCFA s’étend sur 3000 mètres carrés et est constitué non seulement d’une usine ultramoderne entièrement construite mais aussi d’un immeuble tout aussi moderne construit à trois niveaux, divisé en appartements, dédié au logement des cadres de l’entreprise. Le complexe vise la production de chocolat haut de gamme « Made in Cameroon ».

Cette initiative audacieuse positionne le Cameroun non seulement comme un exportateur de produits finis de haute qualité, mais ouvre également des perspectives vers les marchés régionaux et internationaux. Le projet s’inscrit parfaitement dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, qui vise la transformation structurelle de l’économie camerounaise à travers la valorisation des ressources locales.

Abraham Ndjana Modo
Abraham Ndjana Modo


