Le Maroc et la BAD lancent un programme pour dynamiser l’entrepreneuriat et favoriser la création d’emplois

Plus de 40 participants ont assisté à l’atelier de lancement, qui a présenté le cadre stratégique et la gouvernance du programme, les mécanismes de financement axés sur les résultats, ainsi que les normes environnementales et sociales.



Le Programme d’appui et de financement de l’entrepreneuriat pour la création d’emplois (PAFE-Emplois) a été officiellement lancé, aujourd’hui à Rabat, lors d’un atelier qui a réuni les représentants du Groupe de la Banque africaine de développement des institutions nationales, des partenaires techniques et financiers et les équipes chargées de sa mise en œuvre.



Le PAFE-Emplois a pour objectif de soutenir les dispositifs publics d’accompagnement des entrepreneurs, le financement d’un entrepreneuriat inclusif, le renforcement des mécanismes d’incitation destinés aux très petites et moyennes entreprises (TPME) et le soutien aux approches opérationnelles innovantes en faveur de l’emploi.



Il permettra de promouvoir la création d’emplois en développant les TPME et contribuera à instaurer une culture axée sur les résultats, notamment en matière d’impact sur l’emploi. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Feuille de route pour l’emploi du Maroc ainsi que la Stratégie nationale d’inclusion financière, qui visent à renforcer la création d’emplois durables et inclusifs dans le Royaume.



Le programme bénéficie d’un don accordé par l’Initiative pour le financement en faveur des femmes en Afrique (AFAWA, acronyme en anglais pour Affirmative Finance Action for Women in Africa) via Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi). Les femmes entrepreneures recevront ainsi une subvention qui les aidera à finaliser la préparation de leurs projets et à lever des fonds.



« En liant les lignes de garanties et subventions à l’investissement pour les TPME à des objectifs emplois, ce nouveau financement axé sur les résultats contribuera à transformer le potentiel entrepreneurial en impact, a déclaré Achraf Tarsim, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Maroc.



Il permettra de renforcer davantage l’efficacité des projets et de catalyser durablement le développement économique local en offrant aux jeunes et aux entrepreneurs les moyens de façonner leur avenir. » Pour le directeur-ajoint du Trésor et des Finances extérieures chargé du secteur financier, Abdeljalil El Hafre, le « programme se veut être une réponse à cette ambition : faire de l’entrepreunariat et des TPME un levier central de création d’emplois formels et durables. »



Les discussions ont également permis d’identifier les priorités opérationnelles pour la phase de démarrage et de définir une feuille de route partagée entre les différents acteurs. Le programme bénéficie du soutien d’autres partenaires institutionnels notamment le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques et Tamwilcom.



Il compte également sur l’implication d’autres partenaires techniques et financiers comme la Banque allemande de développement (KFW) et la Banque islamique de développement (BID). Depuis 1978, le Groupe de la Banque africaine de développement a mobilisé près de 15 milliards d’euros pour financer plus de 150 projets et programmes au Maroc.



Ses interventions couvrent des secteurs stratégiques tels que le transport, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, l’énergie, l’agriculture, la gouvernance et le secteur financier.