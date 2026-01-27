Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA - Tragédie sur la route de Batangafo : Une patiente perd la vie dans l'accident d'une ambulance


Alwihda Info | Par - 28 Janvier 2026


Ce lundi 26 janvier 2026, un véhicule de secours transportant une patiente en urgence a quitté la route à environ 12 kilomètres de son point d'arrivée. Le bilan est lourd : une vie perdue et plusieurs blessés parmi le personnel soignant et technique.


RCA - Tragédie sur la route de Batangafo : Une patiente perd la vie dans l'accident d'une ambulance


 

Les faits


L'ambulance effectuait le trajet Kambakota - Batangafo, une zone où les infrastructures routières sont souvent précaires. Le véhicule transportait cinq personnes :

Le chauffeur de l'ambulance.

Le chef de centre de santé.

Un "tireur" (agent indispensable à la manœuvre des bacs pour le franchissement des cours d'eau).

La patiente (décédée lors du choc).

Un accompagnant de la patiente.




Prise en charge des blessés


Si la patiente n'a malheureusement pas survécu, les quatre autres occupants ont été évacués vers l'hôpital de Batangafo. Leurs jours ne seraient pas en danger, bien qu'ils souffrent de blessures à des degrés divers. Les autorités sanitaires locales se sont mobilisées pour leur apporter les soins nécessaires et un soutien psychologique suite à ce traumatisme.
 

Suite de la procédure


Les services compétents et les autorités sanitaires ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame (défaillance technique, état de la chaussée ou erreur humaine). Cette perte rappelle l'urgence d'investir dans la sécurisation des axes de santé pour que l'ambulance ne soit plus un risque, mais un véritable pont vers la vie.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/01/2026

Tchad : au Guéra, mobilisation du projet SWEDD+ en faveur de la scolarisation des filles à Mongo

Tchad : au Guéra, mobilisation du projet SWEDD+ en faveur de la scolarisation des filles à Mongo

Tchad : la 4ème édition d'Agriforum a débuté le 26 janvier 2026 à Moundou Tchad : la 4ème édition d'Agriforum a débuté le 26 janvier 2026 à Moundou 27/01/2026

Populaires

Tchad : à N'Djamena, trois ans de prison pour un voleur récalcitrant, six mois pour ceux qui ont collaboré

27/01/2026

Tchad : les conseillers provinciaux du Moyen-Chari en formation sur la gestion du budget public

27/01/2026

Tchad : au Hadjer Lamis, Moustapha Ali Abakar soutient Moussa Koki Barkaï au poste de SGP du MPS

27/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter