RCA - Tragédie sur la route de Batangafo : Une patiente perd la vie dans l'accident d'une ambulance

Les faits



L'ambulance effectuait le trajet Kambakota - Batangafo, une zone où les infrastructures routières sont souvent précaires. Le véhicule transportait cinq personnes :



Le chauffeur de l'ambulance.



Le chef de centre de santé.



Un "tireur" (agent indispensable à la manœuvre des bacs pour le franchissement des cours d'eau).



La patiente (décédée lors du choc).



Un accompagnant de la patiente.









Prise en charge des blessés



Si la patiente n'a malheureusement pas survécu, les quatre autres occupants ont été évacués vers l'hôpital de Batangafo. Leurs jours ne seraient pas en danger, bien qu'ils souffrent de blessures à des degrés divers. Les autorités sanitaires locales se sont mobilisées pour leur apporter les soins nécessaires et un soutien psychologique suite à ce traumatisme.





Suite de la procédure



Les services compétents et les autorités sanitaires ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame (défaillance technique, état de la chaussée ou erreur humaine). Cette perte rappelle l'urgence d'investir dans la sécurisation des axes de santé pour que l'ambulance ne soit plus un risque, mais un véritable pont vers la vie.











