Cameroun : deux personnes, dont un policier, arrêtées en possession de peaux de panthère fraîches à Yaoundé

Ces trafiquants ont été arrêtés à la suite d'une opération de coup de poing menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune de la région du Centre, en collaboration avec la division régionale de la police judiciaire de la même région. Ils tentaient de commercialiser les peaux de panthère lorsque les forces de l'ordre les ont appréhendés.



Les suspects ont été interpellés au quartier Nsimeyong avec les deux peaux de panthère qu'ils avaient dissimulées dans un sac. Ils font partie d'un réseau de trafic entre le Gabon et le Cameroun et l'un des suspects est un policier qui utilise sa position pour assurer l'impunité du réseau.



Les peaux ont été acheminées clandestinement à partir du Gabon. Des personnes proches de l'affaire qui ont requis l'anonymat ont déclaré que les peaux étaient encore très fraîches à leur arrivée au Cameroun, et qu'elles avaient été transportées par l'un des suspects, qui est également chauffeur.



Il a conservé les peaux dans sa résidence au quartier Tsinga (Yaoundé), pendant 10 jours afin de les faire sécher au soleil pour les mettre en état avant de les commercialiser. L'opération a bénéficié de l'assistance technique d'une organisation spécialisée dans l'application des lois fauniques connue sous le nom de The Last Great Ape Organisation (LAGA).



Les panthères sont inscrites à l'Annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), dont le Cameroun est signataire, et bénéficient ainsi du plus haut niveau de protection qui interdit toute forme de commerce de cette espèce.



Selon la loi camerounaise de 2024 sur la faune sauvage, les suspects encourent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans et/ou une amende pouvant atteindre 50 millions de FCFA s'ils sont reconnus coupables.