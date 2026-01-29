Tchad-France : rencontre au sommet à l’Élysée entre les deux chefs d’État

Au lendemain de son arrivée à Paris, le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a été reçu ce jeudi en début de soirée, au Palais de l’Élysée par son homologue français, Emmanuel Macron.



Au cœur des échanges : la revitalisation de la coopération tchado-française et la redéfinition de ses contours, dans un cadre renouvelé, fondé sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts réciproques. Comme le veut la tradition républicaine française, le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno est accueilli avec tous les honneurs dus à son rang.



La garde d’honneur est déployée dès l’ouverture du portail de l’Élysée, marquant la solennité de l’événement. Le président Emmanuel Macron descend les marches du Palais de l’Elysée et vient à la rencontre de son hôte. Chaleureuse accolade, échanges amicaux, suivis d’une poignée de main.



L’image est forte. Elle est le symbole d’un dialogue renoué et d’une volonté partagée de surmonter toutes les difficultés conjoncturelles. Après le cérémonial et les crépitements des flashs des photographes, les deux chefs d’État s’entretiennent à huis clos.



Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno est venu à l’Élysée pour dialoguer d’égal à égal, porter la voix du Tchad et réaffirmer, sans ambiguïté, la nécessité d’une coopération repensée, étroite, réciproquement avantageuse et respectueuse de la souveraineté des États. Les deux chefs d’Etat ont, au cours des échanges, abordé des dossiers appelés à redonner corps et perspective à la nouvelle forme de la coopération entre N’Djamena et Paris.



La rencontre, d’une durée d’une heure et demie s’est déroulée dans une atmosphère détendue, empreinte de confiance et de respect mutuel, fidèles à l’esprit qui a longtemps structuré les relations entre les deux pays. « Nous avons la responsabilité de préserver les acquis, tirer les enseignements du passé et générer des nouvelles ambitions conformes aux attentes et intérêts de nos peuples respectifs », a déclaré le chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno à son homologue français.



Dans le même sillage, il a rassuré son hôte de l’attachement profond du Tchad à l’amitié séculaire qui le lie à la France avant de souhaiter une redéfinition du contour de la coopération tchado-française. Pour le chef de l’Etat tchadien, la redynamisation de la coopération économique est une priorité. L’énergie, le numérique, l’agriculture, l’élevage, l’education et la culture sont autant des domaines qui n’attendent que des investisseurs français, devait-il préciser.



Cette visite d’amitié et de travail du président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno est le point de départ d’une coopération résolument tournée vers l’innovation et la prospérité partagée. Elle a permis de lever les incompréhensions et d’aplanir les divergences, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique plus équilibrée et assumée entre le Tchad et la France.