Alors que l’attention internationale se concentre sur les conflits frontaliers et les bombardements en Ukraine, des tragédies humaines demeurent dans l'ombre. L’ambassadeur d’Ukraine au Nigeria, S; E. Ivan Kholostenko, met en lumière ces réalités, évoquant les prisonniers de guerre ukrainiens, les civils détenus illégalement, et les enfants touchés par le conflit.L’ambassadeur a révélé àdes statistiques alarmantes, indiquant qu’environsont actuellement détenus par la Russie. Ces individus font face à des peines de prison prononcées par des tribunaux russes sur base d’accusations souvent fabriquées.Un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a affirmé que les civils dans les territoires occupés par la Russie ont été soumis à des tortures systématiques, incluant des violences sexuelles. Les méthodes de torture comprennent :Selon ce diplomate et ce rapport de 'l'ONU, plus deauraient été torturés en captivité.L’ambassadeur a souligné que la Russie utilise des méthodes terroristes contre les civils et les prisonniers de guerre, en employant la torture et l’intimidation comme tactiques de guerre. Les enfants ukrainiens ne sont pas épargnés, des centaines ayant été tués par des bombardements, et des milliers passant des nuits dans des refuges souterrains pour survivre.L’Ukraine dénonce également la déportation d’enfants, une autre facette tragique du conflit. Ces transferts forcés, selon les autorités ukrainiennes, ne constituent pas seulement un enlèvement physique, mais tentent d'effacer l'identité ukrainienne des enfants, une action considérée comme un nettoyage ethnique. Jusqu'à présent, environsignalements d’enlèvements et de déportations d’enfants ukrainiens ont été recensés, avec aucune information fournie par la Russie sur leur sort, compliqué malgré les efforts de recherche.L’ambassadeur d'Ukraine conclut sur la nécessité du retour des prisonniers et des enfants, affirmant que cela est essentiel pour établir une paix juste et durable. La communauté internationale est appelée à se mobiliser pour mettre en lumière ces enjeux graves et soutenir le peuple ukrainien face à ces violences.