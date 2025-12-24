Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

AES : le Capitaine Ibrahim Traoré prend la présidence de la Confédération


Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Décembre 2025



La 2ᵉ session ordinaire du Collège des Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (AES) s’est tenue le 25 décembre 2025 à Bamako, sous la présidence du Général Assimi Goïta, Président sortant. Moment fort de cette rencontre : le transfert de la présidence de l’AES au Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, pour un mandat d’un an.

Les dirigeants ont salué le leadership d’Assimi Goïta et les avancées enregistrées durant la première année de la Confédération. Plusieurs protocoles additionnels ont été signés dans les domaines de la défense, de la diplomatie, du développement et de la coordination parlementaire, afin de renforcer l’architecture institutionnelle de l’AES.

Les Chefs d’État ont également condamné les tentatives de déstabilisation externes, réaffirmé leur engagement sécuritaire à travers la Force unifiée de l’AES, et prôné une coopération sahélienne fondée sur l’autonomie et la solidarité. En clôture, les participants ont exprimé leur gratitude au peuple malien pour l’accueil et l’organisation de cette session jugée historique.


