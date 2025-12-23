N’Djamena : deux voleurs de téléphones condamnés à un an de prison

Deux affaires de vol de téléphone portable ont été examinées ce lundi 22 décembre au tribunal de grande instance de N’Djamena. Les deux prévenus, détenus à la maison d’arrêt de Klessoum, ont comparu séparément devant le juge et ont chacun été condamnés à un an d’emprisonnement ferme.



La première affaire concerne un vol commis en pleine journée. Le prévenu a agressé une femme afin de lui arracher son téléphone. Alertés par les cris de la victime, des citoyens sont rapidement intervenus et ont interpellé le suspect, qualifié de délinquant primaire par le tribunal. Maîtrisé sur place, il a ensuite été remis aux forces de l’ordre.



La seconde affaire porte sur un vol en réunion. Le prévenu, agissant avec des complices, a commis son forfait aux environs de 3 heures du matin pour dérober un téléphone portable. Ayant refusé d’indiquer l’identité de ses partenaires, il a été reconnu coupable et condamné à une peine d’un an de prison ferme.