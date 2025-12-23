Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Nokou se dote d’un nouveau système d’approvisionnement en eau potable alimenté à l’énergie solaire


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 23 Décembre 2025


Ce 22 décembre 2025, la ville de Nokou a officiellement inauguré un nouveau système d’approvisionnement en eau potable, destiné à renforcer le fonctionnement du château d’eau de la localité grâce à l’énergie solaire. Cette infrastructure moderne, fruit d’un engagement citoyen et d’un investissement privé exemplaire, répond à un besoin vital longtemps exprimé par les populations locales.


La cérémonie d’inauguration a été présidée par Guetty Saleh Sougui, préfet du département du Kanem-Nord, en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels, des représentants de la société civile ainsi que de nombreux habitants venus témoigner leur reconnaissance.

Dans son allocution, le préfet a salué « un acte de générosité et de responsabilité sociale qui honore l’entreprise L’Éclair et redonne espoir à toute une communauté ».

Le projet a été entièrement financé sur fonds propres par l’entreprise L’Éclair, à hauteur de 24 170 000 FCFA. Ce geste fort illustre la capacité du secteur privé à jouer un rôle moteur dans le développement local, en complément des efforts de l’État et des partenaires techniques et financiers.

Le système repose sur une pompe immergée alimentée par une installation solaire, garantissant une autonomie énergétique et une durabilité à long terme. Cette solution technique, à la fois écologique et économique, permet de capter l’eau en profondeur et de la distribuer efficacement aux points de consommation, tout en réduisant la dépendance aux carburants fossiles.

Bien plus qu’une simple infrastructure, ce projet constitue un symbole de solidarité, de vision et d’engagement citoyen. Il démontre qu’avec de la volonté et une collaboration efficace entre les acteurs publics et privés, des solutions concrètes et durables peuvent être apportées aux défis du développement local.


