Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret)

Par décret N°3149/PR/PM/MFPCS/2025 du 23 décembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale :



DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE:

Directeur Général: M. FOOYAHTA MOUNDAI en remplacement de Monsieur BARADINE BERDEI TARGUIO, appelé à d'autres fonctions;

Directeur Général Adjoint: M. BRAHIM GABDOU en remplacement de Monsieur FOOYAHTA MOUNDAI, appelé à d'autres fonctions.