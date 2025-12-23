Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret)


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Décembre 2025



Tchad : Le directeur général de la Fonction publique et son adjoint remplacés (décret)
Par décret N°3149/PR/PM/MFPCS/2025 du 23 décembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale :

DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE:
Directeur Général: M. FOOYAHTA MOUNDAI en remplacement de Monsieur BARADINE BERDEI TARGUIO, appelé à d'autres fonctions;
Directeur Général Adjoint: M. BRAHIM GABDOU en remplacement de Monsieur FOOYAHTA MOUNDAI, appelé à d'autres fonctions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/12/2025

Tchad : l’Assemblée nationale adopte une réforme facilitant la saisine des tribunaux

Tchad : l’Assemblée nationale adopte une réforme facilitant la saisine des tribunaux

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État 22/12/2025

Populaires

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État

22/12/2025

From algorithms to action: embodied intelligence transitions into real-world application

22/12/2025

Aéroport de N’Djamena : le vol Air France reporté de 24 heures

22/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter