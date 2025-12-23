Alwihda Info
TCHAD

Abéché : un atelier pour valoriser et professionnaliser le cinéma tchadien


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 23 Décembre 2025



Les locaux de l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC) d’Abéché ont abrité, ce mardi 23 décembre 2025, la cérémonie de lancement d’un atelier de formation artistique axé sur l’écriture de scénario, la réalisation, le jeu d’acteur, la prise de vue et la mise en scène théâtrale, placé sous le thème : « Le cinéma tchadien en lumière ».

Organisé par l’Association tchadienne pour le développement du cinéma, cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des artistes afin de leur permettre de mieux transmettre des messages de sensibilisation à la population à travers le cinéma, considéré comme un véritable miroir de la société.

À cette occasion, le fondateur de l’Association tchadienne pour le développement du cinéma, Mahamat Ali Hamat, alias Koulam, a souligné l’importance de ce type de formation pour l’émergence du cinéma tchadien. Il a insisté sur la nécessité de professionnaliser les acteurs culturels et de valoriser les talents locaux afin de promouvoir une industrie cinématographique porteuse de messages éducatifs, culturels et sociaux.


